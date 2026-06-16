美伊協議雙方解讀分歧 落實與否仍有懸念

美伊達成停火協議，川普總統表示協議全文在19日正式簽署後公布。 （路透)

美國與伊朗 達成的停火框架協議已完成電子簽署，預定19日在瑞士日內瓦正式簽字，象徵雙方歷經數月緊張對峙後，朝外交解決邁出重要一步。不過，協議全文尚未公布，美伊對部分內容解讀存在分歧，外界關注的多項關鍵議題仍未明朗，協議能否真正落實，未來兩、三周將是關鍵。

新聞媒體Axios報導，美方資深官員透露，協議已由川普 總統、副總統范斯 (JD Vance)及伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫(Mohammad Ghalibaf)以電子方式簽署；19日的日內瓦會議將由范斯、美國中東特使威科夫(Steve Witkoff)、前白宮顧問庫許納(Jared Kushner)及伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)出席，並在巴基斯坦與卡達調停下展開後續磋商。

目前唯一確定的是停火期限延長60天，但協議是否全面生效仍有疑問；川普曾說荷莫茲海峽將立即恢復通行，之後又改口稱須待19日正式簽字後才會全面開放。

美國強調海峽將無條件、免費開放，但伊朗表示不會完全恢復戰前狀態，仍將保留部分管制權。

伊朗媒體表示，60天後可能向通過船隻徵收安全與環境費用。

美伊爭議的另一焦點在於經濟利益分配，伊朗宣稱，協議簽署後即可獲得解凍的數十億元資金並豁免石油出口制裁；華府則強調將分階段釋出資金，完整的經濟利益仍須視後續核協議談判成果而定。

由於談判大多透過第三方斡旋進行，協議內容留下不少解釋空間。

立場強硬的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)擔心，伊朗對協議的理解似乎與美國談判團隊不同；另有官員認為，雙方認知落差部分源於伊朗為滿足國內政治需求而誇大協議成果。

協議全文的公開時間不確定，部分官員希望未來48小時公布，但川普暗示19日正式簽字後才會公開。

另外，協議要求以色列遵守黎巴嫩停火安排，招致以色列政府的不滿。

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)表明，不會從黎巴嫩南部撤軍；川普日前質疑以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的判斷能力，凸顯美以關係緊張。

更大的考驗在於未來60天內展開的核談判，但美伊長期缺乏互信，談判成功機率不高；若最終破局，美國已表明不會撤離駐軍，外界憂心區域衝突再度升溫。

白宮強調，阻止伊朗取得核武及保有高濃縮鈾能力，始終是川普政府的核心目標，而目前框架協議已朝此方向邁出重要一步。