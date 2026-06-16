美伊和平協議效應 美油價跌破4元、全球股漲 分析師：油價隨時可能回彈

美國與伊朗15日宣布達成初步和談協議，國際油價應聲下跌，全美汽油價格降到每加侖低於4元。圖為賓州費城地區的汽油價每加侖超過5元。(路透)

根據加油網站GasBuddy數據，全美汽油均價15日已跌破每加侖4元，來到3.99元，股市表現也同步上揚。此波降價反映美伊達成協議、緩解中東緊張後國際油價 回跌。不過分析師仍警告，全球石油 短缺與中東局勢變數，可能隨時推升油價再度上揚。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，過去一周以來，油價已下跌超過9分錢，部分分析師表示，全球石油短缺的持續問題，仍可能再度引發油價上漲，尤其是在中東緊張局勢再度升溫的情況下。

休士頓大學石油工程學教授克里希納莫蒂(Ramanan Krishnamoorti)對這波油價回跌的持續性表示不確定，他說，「我覺得真的要非常保留。全球只要有任何風吹草動，美國的汽油價格都可能被大幅推高。」

GasBuddy石油分析師派翠克．德哈恩(Patrick De Haan)也表達類似的看法，他曾預測油價跌破4元「很快」就會發生，他在X平台上發文說，「是長期下跌嗎？現在講還太早了。」

美國汽油均價在今年3月底之前仍低於4元，在3月31日突破每加侖4元之前，全國汽油均價已連續近四年維持在4元以下。美國油價12日跌至每桶約84元，自5月19日的近期高點以來已下跌約20%。

根據美國能源資訊管理局(U.S. Energy Information Administration)數據，原油是汽車燃料的主要成分，佔加油站油價的一半以上。美國也是石油淨出口國，換句話說，美國的石油產量高於其自身的消費需求，但分析師指出，在伊朗戰爭期間，油價已證明相當動盪。

美聯社報導，美伊達成協議後，全球股市也同步普遍上漲，史坦普500指數(S&P 500)上漲1.7%，道瓊工業指數上漲468點，漲幅0.9%，創下歷史新高，那斯達克(Nasdaq)則大漲3.1%，創3月31日以來最大單日漲幅。燃料成本高昂的企業股價立即成為贏家，聯合航空(United Airlines)上漲3.9%，郵輪營運商皇家加勒比海集團(Royal Caribbean Group)則上漲6.6%。

在債券市場，隨著市場預期油價下跌將減輕央行升息的壓力，美國公債殖利率走低。10年期公債殖利率從12日的4.48%微幅下滑至4.47%。在海外股市方面，亞洲與歐洲股市普遍上漲，日本日經225指數大漲5%，漲幅在全球名列前茅。Monex首席策略師廣木隆(Takashi Hiroki)表示，「這是個好消息。外資買盤正隨著中東局勢可望趨緩的預期，帶領市場上揚。」韓國KOSPI指數漲幅更高，為5.2%，部分原因來自三星電子等AI概念股持續升高。