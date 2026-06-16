荷莫茲海峽正開通？1現象狠打臉川普

美國與伊朗 達成停火協議尚未正式簽署，總統川普 在自家社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文，聲稱已有滿戴的油輪開始通過荷莫茲海峽 ，但說法立即遭到質疑。

路透報導，川普15日先是發文宣布美伊正式達成協議，整個荷莫茲海峽完全免費開放，說「世界各國的船隻，發動引擎吧！」其後他在另一貼文說，「許多滿載石油的船隻開始駛離荷莫茲海峽，正沿著南部航道行駛，這條航道完全安全可靠，而且清潔優美」。他還說相關海域之外還有其他航道。

不過他的「喜訊」即時遭質疑。CNN引述追蹤船舶動態的專家指出，實際情況並非如此，認為協議內容尚不明確加上其他風險，未來數星期甚至數月內，通過這個關鍵咽喉要道的航運量，仍可能持續低迷。

船舶運營商組織「波羅的海國際海事理事會」(BIMCO)的首席安全官拉森(Jakob Larsen)直指美伊聲明含糊不清，沒有提供足夠信息，例如時間安排和安全航道等。

另一家追蹤船舶動態的Kpler公司也向CNN說，目前滯留在波斯灣的220艘油輪及另外500艘船隻並未出現明顯變化。

川普信誓旦旦聲稱荷莫茲海峽的航運，在協議簽署後可立即恢復正常，這個說法也在盟友之間存在分歧，也成為七國集團(G7)峰會的焦點。

歐洲盟友不相信川普承諾的荷莫茲海峽恢復正常，可以在19 日正式簽署協議後即時實現，更重要的是究竟達成哪些具體條件，到目前仍不明。

一位不願透露姓名的G7官員坦言，如何應對伊朗局勢，G7 內部難以達成共識，因此很少人相信峰會將發表聯合公報，尤其在川普時代一直難以實現。

就連過去避免激怒川普的義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，也質疑川普急於達成協議的做法。

美國內部也同樣存疑，一個拒絕透露姓名的高級官員說，荷莫茲海峽的航運量可能需要兩星期才見到顯著增長，要恢復2月攻擊伊朗前的水平，還需要更長時間。