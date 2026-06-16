我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

荷莫茲海峽正開通？1現象狠打臉川普

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國與伊朗達成停火協議尚未正式簽署，總統川普在自家社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文，聲稱已有滿戴的油輪開始通過荷莫茲海峽，但說法立即遭到質疑。

路透報導，川普15日先是發文宣布美伊正式達成協議，整個荷莫茲海峽完全免費開放，說「世界各國的船隻，發動引擎吧！」其後他在另一貼文說，「許多滿載石油的船隻開始駛離荷莫茲海峽，正沿著南部航道行駛，這條航道完全安全可靠，而且清潔優美」。他還說相關海域之外還有其他航道。

不過他的「喜訊」即時遭質疑。CNN引述追蹤船舶動態的專家指出，實際情況並非如此，認為協議內容尚不明確加上其他風險，未來數星期甚至數月內，通過這個關鍵咽喉要道的航運量，仍可能持續低迷。

船舶運營商組織「波羅的海國際海事理事會」(BIMCO)的首席安全官拉森(Jakob Larsen)直指美伊聲明含糊不清，沒有提供足夠信息，例如時間安排和安全航道等。

另一家追蹤船舶動態的Kpler公司也向CNN說，目前滯留在波斯灣的220艘油輪及另外500艘船隻並未出現明顯變化。

川普信誓旦旦聲稱荷莫茲海峽的航運，在協議簽署後可立即恢復正常，這個說法也在盟友之間存在分歧，也成為七國集團(G7)峰會的焦點。

歐洲盟友不相信川普承諾的荷莫茲海峽恢復正常，可以在19 日正式簽署協議後即時實現，更重要的是究竟達成哪些具體條件，到目前仍不明。

一位不願透露姓名的G7官員坦言，如何應對伊朗局勢，G7 內部難以達成共識，因此很少人相信峰會將發表聯合公報，尤其在川普時代一直難以實現。

就連過去避免激怒川普的義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，也質疑川普急於達成協議的做法。

美國內部也同樣存疑，一個拒絕透露姓名的高級官員說，荷莫茲海峽的航運量可能需要兩星期才見到顯著增長，要恢復2月攻擊伊朗前的水平，還需要更長時間。

精華 FAQ

  • 他在Truth Social宣稱美伊已達成協議，荷莫茲海峽全面開放，且有許多滿載石油的船隻開始通過南部安全航道，彷彿航運已立即恢復正常。

  • 路透與CNN指出，協議內容、時間表與安全航道都不清楚，且Kpler與BIMCO認為現場航運量沒有明顯變化，短期內仍可能持續低迷。

  • 美國高級官員估計，航運量可能至少要兩星期才會看見顯著增長；若要回到2月攻擊伊朗前的水平，則還需要更長時間。

荷莫茲海峽 川普 伊朗

上一則

川普抵G7：伊朗協議為全世界帶來巨大成功

下一則

美伊和平協議效應 美油價跌破4元、全球股漲 分析師：油價隨時可能回彈

延伸閱讀

荷莫茲海峽解封倒數…118艘油輪搶出港 航運量1個月內可望恢復50%

荷莫茲海峽解封倒數…118艘油輪搶出港 航運量1個月內可望恢復50%
美伊終於達成和平協議 川普：荷莫茲完全開放

美伊終於達成和平協議 川普：荷莫茲完全開放
荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底

荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底
川普：油輪正開始駛離荷莫茲海峽 走南方航道

川普：油輪正開始駛離荷莫茲海峽 走南方航道

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

2026-06-09 17:39
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
輝達執行長黃仁勳婉拒出席國會聽證會，但歡迎參議員華倫等人前往該公司總部交流。(歐新社)

黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：見川普、習近平都有空？

2026-06-08 19:47
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。（路透）

紐時：川普對中政策轉向 視北京為對等強權 亞洲各國憂

2026-06-10 07:10

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明