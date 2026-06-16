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川普抵G7：伊朗協議為全世界帶來巨大成功

記者顏伶如／綜合報導
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法國總統馬克宏(左)15日在艾維巴安思莊園，歡迎剛度過80歲生日的川普總統參加G...
法國總統馬克宏(左)15日在艾維巴安思莊園，歡迎剛度過80歲生日的川普總統參加G7峰會。(路透)

川普總統15日抵達法國參加七大工業國(G7)領袖峰會，與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會談時宣布說，與伊朗之間的諒解備忘錄(memorandum of understanding)已經「全部簽好」，重新開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)很快將有重大進展。馬克宏對於簽署備忘錄表示祝賀，並說：「這對全球和平來說是非常重要的。」

川普表示，目前正在海峽進行掃除水雷的行動，確保船隻航行安全。他也說，與伊朗簽署協議文本要等到「周五(19日)過後某個時刻」才會公布，屆時他本人不會到場，但副總統范斯將會出席。

川普與馬克宏見面時說，中東即將有許多偉大事件發展，「非常重要的是，石油價格現在迅速下跌，股市則像火箭似的一飛沖天」。川普說，伊朗協議將為世界帶來巨大成功。

與馬克宏見面之後，川普參加其他G7元首的工作晚宴。

華爾街日報15日分析，川普14日宣布與伊朗達成重啟荷莫茲海峽、停火60天的臨時和平協議，但具體細節仍然保密，七大工業國官員還沒有機會審閱文本，協議引發的各種質疑將在G7峰會成為討論焦點。

G7峰會15日至17日於日內瓦湖(Lake Geneva)阿爾卑斯山小鎮艾維安巴恩(Evian-les-Bains)登場，官宣議題重點在於科技、貿易、全球經濟失衡等，但與會國家高層實際上將聚焦伊朗臨時協議。包括馬克宏在內的G7元首歡迎川普蒞臨之際，預料將對協議提出詢問，關切如此複雜的條約未來幾個月怎麼落實。

法國、義大利、德國、英國15日發表聲明呼籲迅速恢復荷莫茲海峽航運、盡快完成更詳細的協議談判。

某些G7國家官員私下表示，還沒有審閱協議文本，而文本在預計19日在瑞士舉行的簽署儀式之前，不太可能對外公布。

英國、法國先前均表示，一旦衝突暫停將願意幫忙掃雷。

馬克宏15日表示，法國已經準備好可在幾天內採取行動，向中東部署包括掃雷艦在內等資源。馬克宏邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加16日的G7元首工會會議。

精華 FAQ

  • 川普表示，與伊朗之間的諒解備忘錄已經全部簽好，並稱重新開放荷莫茲海峽很快會有重大進展。他同時強調，這項協議將為世界帶來巨大成功。

  • 因為協議細節仍然保密，G7官員尚未審閱文本，也不清楚未來幾個月如何落實。各國擔心條約複雜且未充分溝通，會讓峰會討論焦點轉向此事。

  • 川普說海峽內正在進行掃雷，確保船隻航行安全。美英法等國也表態願意協助，法國甚至準備在幾天內部署掃雷艦等資源，等待進一步協議落實。

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