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美伊真正難關才開始 國會磨刀霍霍 更大攔路虎靜悄悄

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美伊真正難關才開始 美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

編譯盧思綸／即時報導
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一名伊朗婦女14日行經德黑蘭革命廣場一面印有伊朗國旗的大型看板。（歐新社）
一名伊朗婦女14日行經德黑蘭革命廣場一面印有伊朗國旗的大型看板。（歐新社）

美伊歷經兩個月斷斷續續的談判，終於在美東時間14日宣布達成協議，將結束戰爭並重啟荷莫茲海峽，待19日在日內瓦正式簽署協議後將展開60天核談判。彭博報導，現在真正困難的部分才要開始。

一來協議文本細節未解決，美伊在大致成果上的說法已有所出入，簽署仍可能生變；二來60天期間恐增加變數發酵的可能性，除了美伊互不信任，大規模解除對伊制裁非但要過美國國會這關，還得防範「更大的攔路虎」以色列總理內唐亞胡出手攪局，耶路撒冷至今仍未公開表態。

「布魯金斯研究所」研究員歐漢倫（Michael O'Hanlon）直言：「美伊達成一項暫時性協議、重開海峽，並非不可能。但除此之外，目前不可能達成全面協議。」

美伊缺乏互信增添不確定性。川普政府鷹派幕僚懷疑伊朗會找機會破壞協議，德黑蘭則指出美方曾在談判期間兩度發動空襲，甚至造成前任最高領袖哈米尼身亡。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示：「我們面對的是不會錯過任何機會打擊伊朗的敵人，即使60天談判最終達成協議，伊朗仍會保持戒備防範。」

美國國會也可能成為協議變數。許多議員已放話，任何大規模解除制裁必須獲得參議院批准。依據2015年「伊朗核協議審查法案」（Iran Nuclear Agreement Review Act），任何大規模解除制裁必須取得國會批准。

共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）已質疑伊朗對協議的解讀與美方不同，「我將密切關注接下來有關伊朗核計畫及其他事項的談判。」

同時，美國鷹派關切的伊朗彈道飛彈計畫及其支持真主黨、哈瑪斯等代理人組織的問題仍未解決，也未必會納入後續談判。

彭博描述，更大的攔路虎莫過於以色列總理內唐亞胡。

風險顧問公司Obsidian Risk Advisors主管、制裁專家艾瑞克森（Brett Erickson）表示：「伊朗在處理這些時非常務實。他們知道以色列會試圖破壞協議。川普必須約束內唐亞胡，否則接下來幾天就得不斷增加讓步，誘使伊朗保持克制。」

半島電視台15日報導指出，美伊宣布達成協議超過7小時，截至台灣時間中午12時40分左右，以色列政府仍未表態。先前有報導指出，內唐亞胡已堅稱以色列非美伊協議的一方，不會撤出在黎巴嫩占領地區。

以色列右翼媒體過去幾小時陷入焦躁，砲轟川普拋棄以色列，是不可靠的盟友。另有說法認為，以色列在14日稍早空襲黎巴嫩反倒促成更多外交斡旋，間接成就數小時後的美伊協議。

精華 FAQ

  • 雙方宣布先結束戰爭並重啟荷莫茲海峽，之後於日內瓦正式簽署，再展開為期六十天的核談判。這被視為暫時性安排，並非全面終局。

  • 因為協議文本細節仍未完全解決，美伊對成果解讀也有落差，後續六十天又可能讓互信不足、制裁爭議與外部干預進一步發酵。

  • 美國國會可能要求批准大規模解除制裁，以色列總理內唐亞胡也被視為更大的攔路虎；若以方出手攪局，川普還得持續安撫伊朗。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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