我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

伊朗核庫存現狀是美伊談判關鍵 川普也關注

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
離德黑蘭135哩的納坦茲是伊朗濃縮鈾的重要設施，圖為衛星所攝的納坦茲鳥瞰圖。(美...
離德黑蘭135哩的納坦茲是伊朗濃縮鈾的重要設施，圖為衛星所攝的納坦茲鳥瞰圖。(美聯社)

伊朗和美國達成和平協議，雙方結束戰事的關鍵就是伊朗核庫存現狀，也是川普總統關注的重點之一。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，美伊兩國針對停火進行了漫長艱困的談判，最大癥結點就是伊朗核庫存，川普堅持收回他稱之為「核塵埃」(nuclear dust)、也就是伊朗約970磅接近武器級的濃縮鈾，但是伊朗當局宣稱擁有發展非武器核計畫的權利。

白宮官員、華府智庫「降低核威脅倡議組織」(Nuclear Threat Initiative，NTI)核專家布魯爾(Eric Brewer)強調：「美國不應該接受任何不含移除(高濃縮鈾)的協議。」並透露若伊朗擁有濃縮設施，「只需數日至數周」即可將濃縮鈾進一步濃縮至90%純度(製造核武最低門檻)，足以製造10枚核子彈頭。

本月初川普放話威脅，一旦談判失敗不惜「武力介入」收回伊朗鈾礦，不過布魯爾表示質疑：「我們不會知道伊朗在空襲前已經將部分鈾礦材料分散到哪裡。」國防部長赫塞斯14日接受電視節目專訪僅強調：「我們為確保目標實現，無論採取實際行動或任何方式，可能是軍事、也可能是其他選擇。」

儘管目前不清楚伊朗是否具備將60%鈾濃縮氣轉化為金屬製造核彈頭的能力，NTI核子安全計畫負責人羅克爾(Scott Roecker)仍強調為了阻止伊朗研發核武，應盡速移除伊朗低濃縮鈾(包括超過1萬3000磅的5%濃縮鈾)：「這些材料沒有任何合理的民生用途。」

羅克爾和布魯爾認為，移除或以其他方式消除伊朗核庫存主要有兩種方案：一、由美國主導和平移除，透過移動式鈾處理設施存放至世界任何地方；二、在伊朗境內將高濃縮鈾進行稀釋，以降低鈾-235濃度。

然而無論採取哪種方式，成功關鍵在於美國與國際社會的全面監控，布魯爾指出：「你可能會面臨這樣的風險，伊朗會說『我們無法解釋那100公斤鈾的下落，因為在空襲中爆炸了』，但是你永遠也無法知道此話是真是假。」

精華 FAQ

  • 因為川普要求伊朗交出或移除約970磅接近武器級的濃縮鈾，但伊朗堅持保留發展非武器核計畫的權利，雙方因此難以達成協議。

  • 專家認為只要伊朗保有濃縮設施，便可能在數日至數周內把材料升到90%純度，足以製造核武，因此協議若不清庫存就不夠安全。

  • 專家提出兩種做法：由美國主導把高濃縮鈾和平移除並運往境外，或在伊朗境內直接稀釋，使鈾-235濃度降到無法用於核武的程度。

白宮 川普 伊朗

上一則

伊朗強硬派 67歲IRGC總司令瓦希迪 美伊談判最大障礙

下一則

美將協助確保伊核原料安全 政府官員：濃縮鈾就地銷毀運出

延伸閱讀

美伊談判進入深水區 美特使已暗訪機密核實驗室

美伊談判進入深水區 美特使已暗訪機密核實驗室
CNN：美軍5月底計畫強奪伊朗高濃縮鈾 川普因這些原因暫停

CNN：美軍5月底計畫強奪伊朗高濃縮鈾 川普因這些原因暫停
川普宣布簽署伊朗停戰協議 德黑蘭打臉 可能條件一次看

川普宣布簽署伊朗停戰協議 德黑蘭打臉 可能條件一次看
美伊諒解備忘錄更多內容曝光 命名「伊斯蘭馬巴德協議」

美伊諒解備忘錄更多內容曝光 命名「伊斯蘭馬巴德協議」

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

2026-06-09 17:39
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
輝達執行長黃仁勳婉拒出席國會聽證會，但歡迎參議員華倫等人前往該公司總部交流。(歐新社)

黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：見川普、習近平都有空？

2026-06-08 19:47

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂