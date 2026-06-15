伊朗核庫存現狀是美伊談判關鍵 川普也關注

離德黑蘭135哩的納坦茲是伊朗濃縮鈾的重要設施，圖為衛星所攝的納坦茲鳥瞰圖。(美聯社)

伊朗 和美國達成和平協議，雙方結束戰事的關鍵就是伊朗核庫存現狀，也是川普 總統關注的重點之一。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，美伊兩國針對停火進行了漫長艱困的談判，最大癥結點就是伊朗核庫存，川普堅持收回他稱之為「核塵埃」(nuclear dust)、也就是伊朗約970磅接近武器級的濃縮鈾，但是伊朗當局宣稱擁有發展非武器核計畫的權利。

前白宮 官員、華府智庫「降低核威脅倡議組織」(Nuclear Threat Initiative，NTI)核專家布魯爾(Eric Brewer)強調：「美國不應該接受任何不含移除(高濃縮鈾)的協議。」並透露若伊朗擁有濃縮設施，「只需數日至數周」即可將濃縮鈾進一步濃縮至90%純度(製造核武最低門檻)，足以製造10枚核子彈頭。

本月初川普放話威脅，一旦談判失敗不惜「武力介入」收回伊朗鈾礦，不過布魯爾表示質疑：「我們不會知道伊朗在空襲前已經將部分鈾礦材料分散到哪裡。」國防部長赫塞斯14日接受電視節目專訪僅強調：「我們為確保目標實現，無論採取實際行動或任何方式，可能是軍事、也可能是其他選擇。」

儘管目前不清楚伊朗是否具備將60%鈾濃縮氣轉化為金屬製造核彈頭的能力，NTI核子安全計畫負責人羅克爾(Scott Roecker)仍強調為了阻止伊朗研發核武，應盡速移除伊朗低濃縮鈾(包括超過1萬3000磅的5%濃縮鈾)：「這些材料沒有任何合理的民生用途。」

羅克爾和布魯爾認為，移除或以其他方式消除伊朗核庫存主要有兩種方案：一、由美國主導和平移除，透過移動式鈾處理設施存放至世界任何地方；二、在伊朗境內將高濃縮鈾進行稀釋，以降低鈾-235濃度。

然而無論採取哪種方式，成功關鍵在於美國與國際社會的全面監控，布魯爾指出：「你可能會面臨這樣的風險，伊朗會說『我們無法解釋那100公斤鈾的下落，因為在空襲中爆炸了』，但是你永遠也無法知道此話是真是假。」