美伊協議草案傳有3版本 「關鍵」仍分歧

美伊簽署協議後，荷莫茲海峽將很快重開，圖為荷莫茲海峽的船隻。(路透)

美國、伊朗 、巴基斯坦 官員在周末期間皆發表即將達成和平協議的說法，川普總統14日下午在社群平台「真相社交」(Truth Social)上證實美伊 已達協議。然而伊朗方仍流傳至少三種版本的臨時協議草案，部分內容共通但關鍵方面各有分歧。

彭博報導，共同點包括荷莫茲海峽將迅速重新開放、美國將豁免伊朗制裁開放出售石油、協議將啟動未來數周談判伊朗核計畫。一個主要分歧在於伊朗獲得多少財政援助，美國鷹派人士不希望川普做出過多讓步。彭博取得的版本顯示如果達成最終協議，美國及其地區夥伴將制定一項至少提供3000億元的重建和經濟發展計畫。

路透引述匿名伊朗官員，稱諒解備忘錄草案包含美國允許解凍250億元的伊朗資產，但彭博取得的版本並無此條。另一值得注意的要點是，目前尚不清楚伊朗是否會收取通行費，各種版本中皆未提及此事。

美伊協議卡關的原因之一是，伊朗要求獲得足夠賠償來重建。圖為4月在德黑蘭被炸毀的建築。(新華社)

彭博取得的最新波斯語草案14點內容大致為：

1. 美伊及其在衝突中的盟友宣布立即永久停止包括黎巴嫩在內所有戰線的戰爭，承諾今後不再互相發動戰爭。 2. 兩國將尊重彼此主權和領土完整、避免干涉彼此內政。 3. 兩國將在60天內談判並達成最終協議，經雙方同意此期限可延後。 4. 簽署後美國將立即開始解除海上封鎖，並在最多30天內恢復航運運作，這段期間美軍也須從波灣地區撤軍。 5. 伊朗將立即恢復波斯灣至阿曼海的往返商船通行，並在30天內恢復到戰前水平，同時清除技術障礙和水雷。 6. 美國及其地區夥伴承諾設立一項至少提供3000億元的伊朗重建和經濟發展計畫。 7. 美國同意伊朗面臨的所有制裁都將在雙方商定的時間表內終止。 8. 伊朗重申永遠不會生產核武，兩國將討論鈾濃縮活動及其濃縮物質庫存的處置，及所有其他核相關問題。 9. 最終協議達成前，兩國將維持現狀。 10. 美國承諾簽署後立即向伊朗發放制裁豁免。 11. 美國承諾根據談判進展，解凍伊朗資產。 12. 兩國將建立機制以監督最終協議執行。 13. 確保第4、5、10、11條生效和執行後，兩國才會談判剩餘條款達最終協議。 14. 最終協議將由聯合國安理會決議確認。