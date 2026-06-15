美將協助確保伊核原料安全 政府官員：濃縮鈾就地銷毀運出

伊斯法罕是伊朗濃縮鈾的另一設施，圖為濃縮鈾工廠的內部。(美聯社)

據熟悉相關計畫的官員透露，在美伊外交關係動盪、戰事打打停停的背景下，美軍幕僚已討論過一些應急方案，其中包括如果達成和平協議，美軍將協助確保伊朗 核子原料的安全。

官員告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，這些討論仍處於初步階段，取決於一系列戰場及政治局勢的發展，其核心在於五角大廈 如何支援能源部 (Department of Energy)繳獲德黑蘭的高濃縮鈾(enriched uranium)。由於涉及國安問題，這些官員要求匿名。

在國防部審查的緊急方案中，美軍將提前部署到中東地區多個國家，以隨時支援可能發生的快速反應行動。官員表示，能源部特遣隊將與美軍人員及和其他美國政府機構跨部門合作進入伊朗境內，對濃縮鈾庫存精確定位、控制並最終將其全數移出。

據官員透露，在今年4月空軍一架F-15E打擊鷹式(Strike Eagle)戰機被擊落，引發大規模搜救行動之前，五角大廈官員就曾研究過類似方案，涉及能源部的核緊急支援小組(Nuclear Emergency Support Team，NEST)，該方案還設想特種作戰部隊(Special Operations forces)與陸軍第20化生放核爆司令部(Army's 20th Chemical、Biological、Radiological、Nuclear、Explosives Command)共同參與。

不過官員也特別向媒體強調，現階段的討論並不代表美國政府已經決定開展任何實際行動，這些推演本質上屬於美軍應對地緣政治危機的例行性軍事應急計畫。

一名不願透露姓名的高級政府官員12日在電話會議上向記者證實，根據可能在未來幾天內簽署的協議條款，伊朗現存的濃縮鈾將會採取「就地銷毀，隨後運出伊朗境外」的方式處理。該官員表示，未來將有一個具體的「技術流程來確定細節」，在雙方簽署諒解備忘錄(MOU)後，圍繞這些核心細節的技術談判預計還將持續進行60天。

離德黑蘭135哩的納坦茲是伊朗濃縮鈾的重要設施，圖為衛星所攝的納坦茲鳥瞰圖。(路透)