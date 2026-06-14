川普暢談伊朗協議 嗆核協定破局下場 暗示美國要收區域「守護費」

美國總統川普（左）與UFC執行長懷特（右）14日晚間出席在白宮南草坪舉辦的UFC籠格鬥賽事。（美聯社）

美國總統川普 14日下午宣布美伊 達成協議，主動致電紐約時報接受電話訪問，他表示協議將確保荷莫茲海峽永久免費通行，並放話若伊朗 未能與美國達成最終核協定，美軍將重啟對德黑蘭的行動，或者美國將成為「中東守護者」交換獲取區域的20%收入。

川普並未明確表達，所謂美國將成「中東守護者」的意思是什麼，可能指美國收取保護費，接管中東安全事務。但川普也未具體說美方要獲取區域何種收益的20%。美國媒體對川普的這項說法並未進一步釐清。

川普與紐時的通話約28分鐘，川普宣稱歷經美方一系列行動，包括2月下旬發動攻擊與封鎖伊朗港口等，已重塑中東局勢，朝有利於美國的方向發展。

川普盛讚中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭協助促成協議，同時嚴厲批評以色列總理內唐亞胡打擊黎巴嫩，幾乎導致協議破局。川普形容內唐亞胡：「他是個非常難搞的人，坦白說，他應該非常感謝我們做了這件事。因為如果伊朗擁有核武，以色列連兩小時都撐不住。」

紐時指出，美伊協議正式文本尚未公布，川普的說法似乎涉及伊朗尚未作出的讓步，或是留待後續談判處理。

比如，諒解備忘錄僅規定在60內暫停徵收荷莫茲海峽通行費，之後再展開區域對話討論未來安排。事實上，伊朗在戰前從未向船隻收取通行費，因此川普實際上是在慶祝回到戰前現狀。

在伊朗核計畫方面，川普堅稱，新協議將確保伊朗「無法研發或取得核武」，但是伊朗在1970年批准《核不擴散條約》已承諾這點，並在2015年與歐巴馬政府簽署的核協議重申這點。

過去3個月由白宮特使威科夫和川普女婿主導的談判中，伊朗始終堅持不會放棄《核不擴散條約》賦予的濃縮鈾活動權利。

川普表示，雙方仍在談判伊朗是否暫停濃縮活動20年，他暗示可能接受15年期限，但強調伊朗未來將永久只能進行低濃度濃縮，「絕不可能用於軍事用途」。

事實上，歐巴馬政府那份協議也有相同要求，但川普在2018年退出該協議後，伊朗開始將濃縮純度提高至更高水準，包括接近武器級、純度達60%的濃縮鈾。

紐時描述，談話過程中，川普心情相當愉快，還談到即將在白宮南草坪舉行的UFC賽事，以及可能遭遇降雨打斷的情況。他說：「戰時就是會發生這種事。」