美伊終於達成停火協議 內容有什麼？伊朗會放棄核武嗎？

在伊朗德黑蘭街頭，懸掛已故伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）和現任最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的看板。（歐新社）

美國和伊朗 宣布達成協議，將停火期延長60天並重新開放荷莫茲海峽 。這項協議是緩解全球能源危機的第一步，或許能為終結這場戰爭奠定基礎。

這份意向書是在區域調停者一周密集外交斡旋後達成的結果，免於雙方全面開戰。協議細節尚未公布，英國金融時報（FT）整理已知情況如下：

荷莫茲海峽還要多久才能重新開放？

協議允許逐步重開這條戰略水道。荷莫茲海峽自2月底以來實際上已遭封閉，推升全球能源價格。

美國總統川普 周日說：「協議周五簽署後，荷莫茲海峽將重新開放，以進行水雷清除作業，石油將再度在這個地區和全世界兩端流通！」

伊朗已承諾清除海峽水雷，並在停火延長60天期間，不向通行船隻收取費用。

川普表示，美國也將解除4月對進出伊朗港口船隻實施的海上封鎖。

由於協議包括停止敵對行動，伊朗必須停止攻擊通過海峽的船隻，美國也須停止空襲伊朗沿岸目標，並解除對駛離伊朗船隻的阻攔。

不過，船隻可能還需要一段時間才會恢復信心，重新通過海峽，保險費率也不會立即下降。

伊朗會放棄核武計畫嗎？

根據協議，伊朗將重申不會取得或研發核武。知情人士透露，雙方將展開核武談判，商定如何處理伊朗逾9000公斤的濃縮鈾庫存。知情人士說，所有濃縮鈾將在國際原子能總署（IAEA）的監督下，原地降級處理。

這批濃縮鈾大多濃度不高，但其中440公斤已接近武器級濃度。

伊朗能獲得什麼經濟利益？

美國將在停火延長60天期間，美國將給予伊朗豁免，暫時可以出售石油。

不過，包括解凍伊朗海外資產在內的制裁鬆綁，將分階段實施，並視核武談判進展和最終協議而定。美方把這項安排形容為「視成效而定」。

一位美國高階官員說：「我們刻意把協議設計成這樣：隨著建立互信，只要伊朗履行承諾，就能獲得經濟救濟。」

這項協議帶給中東地區什麼結果？

協議要求整個地區停止敵對行動，包括以色列和伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨之間的衝突。

美國官員說：「基本上，我們有信心以色列、波斯灣夥伴國、美國和伊朗都會支持這項協議。我們能確保協議得到落實，也能長久維持。」

不過，他表示，這同樣取決於伊朗的行動。他說：「這不代表各方放棄自衛權。若伊朗不履行承諾，我不會指望以色列不作回應。」

儘管以色列總理內唐亞胡在協議達成前曾多次和川普通話，但以色列並未簽署這項協議。周日，以色列對真主黨的大本營──貝魯特南郊發動新一波攻擊，凸顯了協議仍有破局風險。