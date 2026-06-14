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川普：14日簽結束戰爭協議 伊朗：沒這麼快

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統與負責居中調解的巴基斯坦13日皆說將於14日簽署初步止戰協議，伊朗卻表示不會這麼快就簽，兩國似乎仍未達成共識。

路透、國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)13日稍早在X平台發文表示最終協議「可能在未來24小時內」敲定，巴國正準備於14日進行遠端簽署，並於下周再談細節，稱「比以往任何時候都更接近和平協議」。

川普同日稍晚在「真實社群」(Truth Social)轉貼夏立夫的貼文後，也發文稱計畫於14日簽署協議，之後荷莫茲海峽將立即「向所有人開放」；他希望簽署過程能夠快速、順利、輕鬆進行，「如果不行，我們還有最終方案，希望永遠不會再用到！」川普還表示最終協議是「一道阻擋核武器的高牆」，伊朗將不再想要核武，也不會購買、研發或以任何方式獲得核武。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)12日受伊朗官媒採訪時也表示希望諒解備忘錄能在未來一兩天或幾天內達成。然而13日稍早伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmaeil Baghaei)卻告誡各方勿評論簽署時間，「我們還需要等待才能確定諒解備忘錄的確切簽署日期，但肯定不會是明天。伊朗不會排除未來幾天內達成協議的可能性，然而由於對方前後不一，我們必須謹慎對待這一進程，避免發表任何評論。」

諒解備忘錄 停火期延60天

NBC引述一位地區消息人士、一位熟悉協議的消息人士、一位了解協議文本的外交官，稱該諒解備忘錄將目前停火期限延長60天，立即重新開放荷莫茲海峽且伊朗不收取通行費，並在大約30天內恢復戰前航運，美國也會解除伊朗港口封鎖。

但阿拉奇12日在伊朗國家電視台講話時內容似乎有所出入，他表示伊朗打算收取「服務費」，因為雖然不再可能對通過海峽的船隻徵收通行費，但伊朗將保持控制海峽，並就「提供的服務」收取費用。他補充，有關伊朗核計畫、解除制裁這兩個關鍵問題的細節，將在下一階段的談判中敲定。

路透則引述多位消息人士，稱協議草案條款顯示美國將開始解凍數十億元的伊朗資產，並豁免其石油出口的制裁，以換取伊朗開放荷莫茲海峽。

精華 FAQ

  • 巴基斯坦總理夏立夫稱最終協議可能在24小時內敲定，並準備14日遠端簽署；川普隨後也稱將於14日簽署，並宣示荷莫茲海峽會立即重開。

  • 伊朗外交部發言人表示，雖不排除未來幾天達成共識，但目前還不能確定簽署日，且因對方說法前後不一，伊朗主張保持謹慎、避免過早發言。

  • 報導指出草案可能把停火延長60天，重開荷莫茲海峽並恢復航運，美國則解凍部分伊朗資產、豁免石油出口制裁；但核計畫與解除制裁細節仍待後續談判。

伊朗 川普 巴基斯坦

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