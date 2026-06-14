卡達贈新空軍一號將首航 川普下月飛總統山參加國慶盛典

美國空軍公布之新空軍一號塗裝，採用紅、白、深藍三色和金色飾條。(美國空軍)

根據白宮高級官員和知情人士透露，川普 總統正在考慮下個月乘坐卡達贈送的全新「空軍一號」前往南達科他州 的總統山(Mount Rushmore)，參加美國獨立250周年慶典活動。

消息人士指出，這架波音 747-8型豪華專機耗資4億元的改裝工作已接近尾聲，但是目前尚未就這架飛機的首航做成最終決定。不過他們也表示，白宮官員近來一直在討論川普計畫於7月3日前往總統山的行程，是否可以作為他搭乘這架新飛機的首航。

儘管遭到兩黨的強烈批評，以及針對使用這架飛機執行公務的安全性和官箴問題質疑，國防部去年還是接受了卡達的捐贈。航空專家估計，由於需要安裝多套安全和保密系統，整個改裝工程成本可能超過10億美元。

白宮表示，這架飛機將在川普卸任時，也就是2029年1月，移交給川普總統圖書館基金會。這也意味大概需要拆除飛機上所有敏感的政府設備。

川普在總統山的亮相是7月4日獨立250周年紀念備受矚目的活動之一。

消息人士指出，這架飛機正在進行最後的飛行檢查和測試，以確保下個月能夠搭載總統進行首航。

這架波音747-8採用了全新的塗裝配色方案，以暗紅、白、深藍三色為主，加上金色飾條，與現役空軍一號所採用由前第一夫人賈桂琳·甘迺迪（Jackie Kennedy）親手設計的知更鳥蛋藍和白色塗裝截然不同，反而和川普私人飛機「川普一號」如出一轍。

「空軍一號」是總統座機專用代號，現役的兩架舊型波音747-200型客機，軍方編號為VC-25A。此外，還有一支由波音757客機改裝而成的C-32A機隊，可供副總統、其他高級政府官員以及內閣成員使用。

一名官員表示，卡達贈送的這架飛機將在今年夏天正式投入服役，空軍將其稱為VC-25B「橋樑」(Bridge)，不過兩架VC-25A仍將繼續在專機聯隊服役，並可能繼續擔任「空軍一號」任務。

據國家公園管理局表示，總統山預計將在7月4日前夕舉行一場「壯觀」的煙火表演。