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美伊戰爭近尾聲? 川普將會G7領袖 商討荷莫茲掃雷

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統正努力在未來幾天內推動敲定美伊戰爭協議，而在15日至17日於法國湖畔小鎮艾維安巴恩(Evian-les-Bains)舉行的七大工業國組織(G7)峰會上，可能還會與各國討論荷莫茲海峽掃雷事宜；峰會後則將前往凡爾賽宮與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)共進晚宴。

美聯社報導，白宮匿名高階官員向記者透露，預計川普在G7峰會場邊將密集與埃及、卡達、阿拉伯聯合大公國等多位外國領導人一對一會面，討論如何逐步結束伊朗戰爭。一名官員表示，隨著各界對達成協議的信心增強，川普也將和美國盟友討論從荷莫茲海峽清除水雷，同為G7成員國的英國、法國已表示一旦衝突暫停，他們有意協助除雷工作。

目前尚不清楚荷莫茲海峽內究竟布了多少水雷。自2月底戰爭爆發後，伊朗阻斷荷莫茲海峽航運，波斯灣石油與天然氣運輸幾乎停擺，美國接著封鎖伊朗港口。兩國於4月7日達成停火協議，儘管雙方仍時不時襲擊對方。

烏克蘭總統澤倫斯基也將出席峰會，官員告訴記者川普與澤倫斯基目前並未安排正式會談，但他們可能會在峰會場邊會面。官員表示川普也計畫與印度總理莫迪(Narendra Modi)單獨會談，可能會討論兩國貿易協議的進展；美印今年稍早簽署了一項聯合框架協議，目前談判仍在進行中，其中一位官員告訴記者是可能達成協議，但不太可能在本次峰會上敲定。

印度、卡達、阿拉伯聯合大公國、埃及並非G7成員國，是應馬克宏的邀請出席本次峰會。峰會期間將討論經濟成長與發展、加強關鍵礦物供應鏈、非法移民、人工智慧、毒品走私等議題。法國官員決定不發表最終公報，而是就前述議題發表聯合聲明。

川普將在14日於白宮草坪觀賞完UFC終極格鬥比賽、慶祝80歲生日後從華府出發，預計15日下午飛抵法國。馬克宏辦公室表示將於17日設宴款待川普，以紀念美國獨立250周年，選在凡爾賽宮是「法美友誼的歷史象徵」。

精華 FAQ

  • 他希望在峰會期間與多國領袖密集磋商，盡快敲定美伊戰爭的結束協議，並同步討論荷莫茲海峽掃雷，為恢復波斯灣航運與能源運輸鋪路。

  • 美聯社指出，英國與法國已表示若衝突暫停，願意協助除雷；川普也會與美國盟友及埃及、卡達、阿聯、等國領袖商談後續安排。

  • 他預計與澤倫斯基在場邊碰面，另與印度總理莫迪單獨會談，重點可能是美印貿易協議進展；但官員表示，本次峰會不太可能正式敲定。

川普 G7 伊朗

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