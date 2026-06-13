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美伊8成把握簽和平協議 美官員：非常接近跨越終點線

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美伊和談有可能正走最後一哩路，一位不具名的美國資深官員表示，雖然還不到百分之百，...
美伊和談有可能正走最後一哩路，一位不具名的美國資深官員表示，雖然還不到百分之百，但有80%到85%的把握能在接下來幾天內達成一項和平框架協議，「雖然我們還沒有跨過終點線，但我們非常接近」。（歐新社）

美伊和談有可能正走最後一哩路，一位不具名的美國資深官員表示，雖然還不到百分之百，但有80%到85%的把握能在接下來幾天內達成一項和平框架協議，「雖然我們還沒有跨過終點線，但我們非常接近」。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也指出，美國與伊朗和平協議的最終文本已獲雙方同意。

美伊和談出現重大進展，夏立夫在社群網路X平台上發文指出：「我們可以確認，已經達成一份最終並獲得美伊同意的和平協議文本，巴基斯坦目前正與雙方密切合作，以敲定下一步行動。」伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也稱，伊美達成協議以結束中東戰事的可能性前所未有地接近。

根據美聯社（Associated Press）報導指出，有3位區域的官員表示，即將達成的協議預計將為解封荷莫茲海峽、解除美國對伊朗的經濟制裁，同時開放伊朗遭凍結的資產開路。

一位美國資深官員12日透過電話會議，對媒體進行背景說明。官員表示，這項協議將開放荷莫茲海峽，並解除海上封鎖，同時拆除伊朗的核子項目，也讓美國取得伊朗的濃縮鈾；官員指出，這項協議要求濃縮鈾在地銷毀，且從伊朗境內移除。

該官員並表示，這項和平協議保證區域的長期和平，代表伊朗不再資助區域的暴力，各方也會尊重伊朗領土的主權。

資深官員說，只要伊朗願意滿足這些條件，他們就能解除在他們身上很大的經濟壓力，重新融入世界經濟，不過官員也強調說，伊朗必須拿出具體成果才能獲得這些利益。

官員指出，部分伊朗的鷹派想要破壞協議的達成，但他認為說，幾乎所有的伊朗官方都想要完成這項協議。

官員並表示，他對協議的簽署非常樂觀，預期接下來幾天內就能達成，雖然現在還沒有具體的時程，但指出，他12日上午評估有7成5的機會達成協議，下午變得更有把握，接近8成到8成5的機會能簽訂協議。官員並否認川普政府會在雙方簽訂備忘錄時，提供伊朗一筆大額款項。

官員預期說，雙方在簽訂備忘錄之後，將會有60天的策略性談判，並重申伊朗只有在滿足條件，才會獲得協議承諾的利益。官員說，「雖然我們還沒有跨過終點線，但我們非常接近」，並指出，他不清楚簽約的地點，但他聽到有討論到歐洲。

據報導，瑞士已表示願意主辦可能舉行的簽約儀式，而簽約地也可能是法國。

精華 FAQ

  • 美國資深官員表示，雙方已非常接近跨越終點線，對達成協議有八成到八成五的把握，預期未來幾天內可完成簽署。

  • 報導指出，協議可能解除美國對伊朗制裁，開放荷莫茲海峽，並要求處理伊朗濃縮鈾與核子項目，同時讓伊朗重新融入世界經濟。

  • 巴基斯坦總理夏立夫在X平台發文稱文本已獲美伊同意，伊朗外交部長阿拉奇也表示，達成結束中東戰事的協議可能性前所未有地接近。

伊朗 巴基斯坦

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