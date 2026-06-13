我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

SpaceX蜜月行情遇上Fed新局 股市下周迎兩大考驗

剛談美伊停戰希望 川普在拉美秀鐵腕 擊斃跨國幫派首腦嗆下地獄

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室簽署法案時發表談話。（路透）
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室簽署法案時發表談話。（路透）

美國總統川普13日在真實社群（Truth Social）發文表示，他已指示美國南方司令部發動一場「迅速且致命」的軍事打擊，成功擊斃地球上最嗜血恐怖組織之一「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）領袖格雷羅（Niño Guerrero），並發布房子遭炸毀的影片。

▲ 影片來源：truthsocial平台＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普在文中抨擊前總統拜登打開美國南部邊境大門，並放任「阿拉瓜火車」肆無忌憚地性侵、殘害與謀殺美國民眾，卻完全不受懲罰。他接著提及自己在競選期間曾承諾，要將「這些怪物」逐出美國，並為受害者家屬伸張正義。他寫道：「透過這次行動，美國軍方已為他們、他們的家人以及摯愛之人帶來報應。」

他強調，自己在執政初期便兌現承諾，將「阿拉瓜火車」列為外國恐怖組織，驅逐數以千計的邪惡罪犯，並向販毒集團開戰。這些販毒集團長期以來一直向美國公民發動戰爭，而軟弱的領導人卻讓美國陷入無助與被動防守的處境。他並表示，此次行動是與「我們在委內瑞拉的朋友」密切協調進行，雙方目前合作非常順利。

川普指出，「阿拉瓜火車」恐怖分子已不再能在委內瑞拉或任何其他地方有安身之處。在他的領導下，美國將隨時隨地找到這些兇殘的殺人犯與毒梟，並把他們送往應該去的地獄深處。

精華 FAQ

  • 他表示已指示美國南方司令部發動一場「迅速且致命」的軍事打擊，並公開影片聲稱行動成功，目標是跨國幫派阿拉瓜火車的核心領導人物。

  • 他稱遭擊斃者是阿拉瓜火車領袖格雷羅，也就是尼諾古耶羅，並將這個組織形容為地球上最嗜血的恐怖組織之一。

  • 他把行動包裝成替受害者伸張正義，並指責拜登讓南部邊境失守，強調自己已將該幫派列為外國恐怖組織，會持續追剿毒梟。

拜登 川普

上一則

新AI模型外國不准用 美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限

下一則

緬甸裔美公民敏津 涉間諜罪在中被捕 美中關係恐添波折

延伸閱讀

川普：不確定美國人民是否想奪哈格島 他們想要美軍回家

川普：不確定美國人民是否想奪哈格島 他們想要美軍回家
川普：我沒承諾重返白宮不會發生新戰爭 美伊只打3個月

川普：我沒承諾重返白宮不會發生新戰爭 美伊只打3個月
又互轟… 美軍阿帕契被擊落 川普報復空襲伊朗

又互轟… 美軍阿帕契被擊落 川普報復空襲伊朗
美伊互轟不斷 防長赫塞斯放話：用炸彈談判

美伊互轟不斷 防長赫塞斯放話：用炸彈談判

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03

超人氣

更多 >
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒

前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡