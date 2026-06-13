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「3大分歧縮小」 美伊分向各國轉述簽協議進展

編譯周辰陽／綜合報導
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川普總統11日宣稱伊朗領導層已「批准」一份協議草案；媒體指，三大關鍵分歧已縮小，...
川普總統11日宣稱伊朗領導層已「批准」一份協議草案；媒體指，三大關鍵分歧已縮小，美伊達成協議有望。(美聯社)

川普總統11日宣布，已取消原定當晚對伊朗發動的軍事打擊，並宣稱伊朗領導層已「批准」一份協議草案。儘管德黑蘭方面表示，目前尚未作出「最終決定」，但三名知情人士透露，伊朗官員與卡達調解人員10日會談期間，已縮小若干關鍵分歧。

Axios報導，卡達特使薩瓦迪(Ali Al-Thawadi)與伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)10日晚間持續在德黑蘭磋商，試圖彌合美伊之間剩餘分歧。根據三名知情人士說法，卡達與伊朗方面認為，雙方已就一份美國也能接受的文本達成共識。

消息人士指出，伊朗最重視的凍結資產解禁機制，以及60天停火期間重新開放荷莫茲海峽的安排，還有核計畫談判進行方式等三項主要議題的分歧已明顯縮小。

消息人士表示，伊朗官員12日向多個國家表示，德黑蘭會談已達成原則性協議，但仍需最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼(Mojtaba Khamenei)最終批准。消息人士也指出，美軍前一晚發動的空襲，已大幅加深伊朗對川普真實意圖的懷疑。

根據報導，與伊朗革命衛隊關係密切的半官方媒體法斯通訊社(Fars News Agency)否認雙方已達成協議，但表示有「可能」考慮簽署相關文件。

報導引述一名「接近伊朗談判團隊的知情人士」表示，「尚未批准任何與美國簽署初步諒解備忘錄的文本」；但另一篇報導指出，美方已接受「伊朗提出的文本」，因此伊朗方面可能重新考慮並再次審視該協議。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmail Baghaei)則向官媒表示，協議尚未定案。他說，大部分文本早已完成，但美方不斷改變立場，並強調：「伊朗已表明，不會在其劃定的紅線問題上妥協。伊朗尚未就協議作出最終決定。」

另外，川普表示，已與以色列總理內唐亞胡、卡達國王阿勒薩尼(Tamim al-Thani)及其他區域領袖通話。卡達國王辦公室發表聲明指出，川普告知，目前達成的共識「已獲所有相關方批准」。

以色列總理辦公室則證實，內唐亞胡當天確實與川普通話。聲明指出，雖然以色列並非談判參與方，但內唐亞胡讚賞川普承諾，最終協議將包含限制伊朗核能力及其他行為的條款。不過，Axios引述一名知情人士指出，內唐亞胡事先並未接獲通知，川普發布協議相關最初聲明時，以方對此感到意外。

精華 FAQ

  • 報導指出，雙方在凍結資產解禁機制、60天停火期間荷莫茲海峽重新開放安排，以及核計畫後續談判方式等三項議題上，分歧已明顯縮小。

  • 伊朗官員對外表示，德黑蘭會談已達成原則性協議，但仍須最高領袖最終批准；外交部發言人也強調，協議尚未定案，伊朗不會放棄紅線。

  • 川普稱已取消原定空襲，並與內唐亞胡、卡達國王等通話，宣稱共識已獲各方批准；但以色列事前未獲通知，對其最初說法感到意外。

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