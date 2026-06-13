美伊將簽備忘錄？ 還剩最後1哩路 川普高調預告 但軍事衝突仍持續

在美伊停火協議達成之後，將展開艱難的核協議談判。圖為伊朗法斯罕濃縮鈾設施的資料照片。(美聯社)

川普 總統11日表示華府 和德黑蘭最快可能在本周末簽署協議。伊朗 媒體則報導了14點諒解備忘錄。多位支持這場戰爭的川普重要盟友，對於目前透露出的相關細節表示震驚；川普反駁了伊朗媒體報導。國會山莊報(The Hill)概述了目前掌握到該協議的五個方向：

1.伊朗的核承諾依然模糊

川普曾表示，伊朗交出武器級鈾庫存是談判底線，但德黑蘭迄今拒絕這麼做。美國高級官員12日表示，根據協議，伊朗高濃縮鈾將被銷毀，德黑蘭可能做出不採購核武的長期承諾。目前看來，一個潛在中間立場是：稀釋或「混合」伊朗境內的材料，使其不再適用於核武。

與此同時，川普11日似暗示他可能同意暫時將這些材料保留在地下。被問及伊朗是否就核材料做出承諾時，川普告訴記者：「沒人能接近它，因為它埋在山下。」

2.解除制裁的訊息混雜

美方官員11日告訴NewsNation電視聯播網：「除非他們履行承諾，否則拿不到錢。」這表示在伊朗採取特定步驟前，美國不會解凍伊朗資產，伊朗也不會收到任何資金。

但新聞網站Axios報導，協議將暫時免除美國制裁伊朗石油出口60天，後續視談判進展決定。伊朗能源市場將因此取得至關重要的經濟生命線。

前財政部官員、現任華府強烈反伊朗智庫「捍衛民主基金會」(FDD)成員馬勒基(Miad Maleki)警告，在60天後迅速恢復制裁很困難；將使美國「在失敗的60天窗口期結束後，外交籌碼減少，執法力道也暫時被削弱」。

伊朗官方媒體聲稱，該協議將承諾提供伊朗3000億元重建資金，另立即匯款240億元現金。

3.荷莫茲海峽重新開放

協議必將圍繞雙方允許恢復荷莫茲海峽航運通行。Axios報導，目前協議要求伊朗在30天內完全重新開放該水道，且不收取通行費。美國作為交換，將對進出伊朗港口的船隻解除封鎖。

4.協議簽署時間和地點

川普11日表示，協議最快可能周末簽署，很可能在歐洲；他自己無法親自出席，將由副總統范斯代表。簽署儀式地點有可能是日內瓦；距川普及其美國代表團下周參加在法國舉行的G7峰會地點不遠。

5.攻擊仍在繼續

儘管川普對達成協議持樂觀態度，但美軍11日晚間擊落了兩架伊朗攻擊無人機，當時這些無人機正瞄準荷莫茲海峽的船隻。川普12日發文痛批伊朗行動，並譴責伊朗透過其官方媒體公布的協議條款。