才喊強攻… 川普突取消空襲伊朗：或周末可簽協議

川普總統11日突然宣布暫停攻擊伊朗，並稱美伊很快達成協議，股市應聲上漲。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普稱因美伊和平協議有進展，取消原定空襲伊朗行動。

川普稱因美伊和平協議有進展，取消原定空襲伊朗行動。 重點二： 他表示若協議本周末簽署，美國將立即解除對伊朗海上封鎖。

他表示若協議本周末簽署，美國將立即解除對伊朗海上封鎖。 重點三：伊朗對是否已同意備忘錄說法不一，談判前景仍存變數。

先前宣布「在不久的將來」將完全接管哈格島(Kharg Island)石油 設施的川普 總統，11日在橢圓形辦公室對媒體改口表示，由於和平協議獲得進展，原本要對伊朗 發動的最新攻擊已經取消，美伊雙方很快便能達成協議。他說，結束敵對狀態的協議或許本周末就會簽署，一旦簽署協議美國就會立即解除對伊朗的海上封鎖。

川普說，協議旨在禁止伊朗取得核子武器。雖然川普表示伊朗高層已經批准協議，但目前仍不清楚伊朗方面是否已經同意。

伊媒：德黑蘭尚未批准

川普發布可能達成協議的貼文後不久，伊朗半官方媒體法斯通訊社(Fars News Agency)引述接近伊朗談判團隊的消息人士說，德黑蘭尚未批准美伊之間的初步瞭解備忘錄。不過伊朗外交部發言人致電給國營電視台表示，協議多數內容已完成，問題是美國的立場互相矛盾，使這個過程動盪不安。

川普11日在白宮對於媒體詢問協議是否真的接近達成，川普答道，現任伊朗領導人比之前的領導人更加理智，在美軍攻擊之下也變得精疲力竭。川普說：「我們擊倒了第一梯隊的領導階層，第二梯隊是一群截然不同的領袖，處於不一樣的水平，坦白說，我覺得智慧水平更高。」

過去幾周裡，川普數度表示與伊朗接近達成協議，同一時間卻也發出要繼續攻擊伊朗的威脅。

川普11日稍早在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，美軍「今晚將猛烈攻擊」伊朗，並說美國將掌控伊朗的石油與天然氣設施，如同美國對委內瑞拉採取的手段，「在不久的將來，我們將接管哈格島以及其他石油基礎設施據點，並全面掌控伊朗石油與天然氣市場。」

川普在後續發文則寫道，已經跟伊朗討論最終方案，送交伊朗最高領導階層之後已獲批准，因此取消攻擊伊朗的計畫。

川普11日也說，簽署儀式最快可望周末在歐洲舉行。

媒體詢問這份方案是否就是最終版協議，川普表示：「這是一份強而有力且帶有概念意涵的瞭解備忘錄(memorandum of understanding)。」他表示，瞭解備忘錄條款獲得其他國家支持。

外交界知情人士說，意向書或瞭解備忘錄下周初可能簽署，為更久遠的美伊協議談判預先鋪路，提供60天時間讓雙方磋商協議細節，不過期限可依實際需要而延長；展開磋商的第一步行動包括清除水雷、開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，以確保「貿易自由」，伊朗將原則同意在15年至20年的封鎖期之間不進行鈾濃縮，並且拆除核子設施。

伊朗完成這些步驟之後，換取條件是根據合規進度按部就班獲得財務紓困。