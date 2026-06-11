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美打伊戰 讓「戰略透支」更惡化

編譯周辰陽╱綜合報導
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伊朗8日發動攻擊後，一名以色列極端正統猶太男子站在以色列占領下約旦河西岸中部地區...
伊朗8日發動攻擊後，一名以色列極端正統猶太男子站在以色列占領下約旦河西岸中部地區的一截飛彈殘骸旁。(路透)

「外交政策」(FP)9日刊登約翰霍普金斯大學教授白蘭斯(Hal Brands)文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支(strategic insolvency)問題更加明顯地暴露出來。

白蘭斯指出，這場戰爭展現美國與以色列強大的戰術能力，也讓中俄兩國提高警覺。然而，在戰略層面卻帶來較為模糊、甚至負面的結果，包括美國關鍵武器庫存大幅消耗，以及軍事資源從其他高風險戰區被抽離。簡言之，這場衝突使長期以來試圖以有限資源承擔過多任務的美軍承受巨大壓力。 

白蘭斯認為，危險不一定會演變成災難，美國仍有可能避免出現災難性的嚇阻失敗。若這場危機能促使華府以更大的緊迫感縮小五角大廈龐大承諾與有限能力之間的落差，或許能帶來正面的戰略效果。然而，眼前局勢依然令人不安。世界正變得更加暴力與混亂，而川普的這場戰爭則使華府長期存在的過度延伸問題進一步惡化。

文章指出，川普並非美國軍事與戰略過度延伸問題的始作俑者，這項問題是在歷屆總統任內逐步累積而成。過去20年間，全球威脅環境變得更加嚴峻且複雜。美國如今面臨來自強權競爭者、流氓國家及非國家勢力的多重挑戰，其中最重要的是與持續擴軍的中國之間的新冷戰，以及爆發災難性熱戰的風險。

然而，美國卻試圖以後冷戰時代的軍事支出模式，美國國防預算長期維持在GDP的3%至4%，以歷史標準而言並不高，但華府的全球承諾與軍事資源之間出現愈來愈大的落差，而但歷屆政府始終未能有效解決。

白蘭斯指出，前總統歐巴馬主張將戰略重心轉向亞太卻仍深陷中東，此後歷屆政府皆承諾集中有限資源，最終卻介入原本希望避免捲入的衝突。

精華 FAQ

  • 文章認為，美伊戰爭在戰術上顯示美國與以色列仍具強大能力，但在戰略上卻帶來模糊甚至負面的結果，尤其是加深美國長期存在的戰略透支問題。

  • 所謂戰略透支，是指美國同時承擔過多全球承諾，卻沒有足夠軍事資源與能力支撐。文中強調，國防預算長期偏低，導致各地任務與實力之間落差持續擴大。

  • 作者認為，若危機能迫使華府更迫切地調整政策，縮小五角大廈承諾與能力的差距，或許能帶來正面戰略效果。但目前局勢仍使美國過度延伸問題惡化。

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