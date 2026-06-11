美伊駁火 德黑蘭攻多處美軍基地

美伊戰火再燃。伊朗革命衛隊10日凌晨表示，已對在駐巴林約旦等國的美軍發動21起攻擊，包括擊落一架美軍MQ-9無人機。美軍則否認伊朗說法。圖為美空軍MQ-9無人機。(路透)

美軍中央司令部 (CENTCOM)9日表示，轄下部隊已開始對伊朗 發動自衛性打擊，以回應前一天一架阿帕契直升軍機遭擊落。伊朗媒體報導，多地傳出爆炸聲響，革命衛隊則表示正向美國目標發射飛彈和無人機。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)則警告，美國的任何攻擊都將遭到回應，目前已有中東的美軍基地遭到恐擊。

半島電視台與CNN報導，伊朗媒體指出，位於荷莫茲海峽 沿岸的西里克港(Sirik Port)及周邊村莊當晚傳出多次爆炸聲。荷莫茲甘省(Hormozgan)東部多個地區也傳出爆炸，包括庫赫斯塔克(Kuhestak)、西里克(Sirik)和米納布(Minab)，格什姆島(Qeshm Island)則傳出至少六次爆炸聲。不過，米納布省長稍後澄清，「沒有接獲針對該市的攻擊通報」。爆炸聲來自荷莫茲海峽沿岸地帶，而非米納布縣。

消息人士表示，荷莫茲甘省部分地區啟動防空系統，顯示當時空襲行動仍在進行中。伊朗媒體稍後報導指出，美國對伊朗南部的攻擊已經結束，目前局勢平靜，並表示打擊目標包括格什姆島、西里克、賈斯克(Jask)及庫赫穆巴拉克(Kuh-e Mobarak)。

不過，美國網路媒體Axios記者拉維德(Barak Ravid)在「X」接連發文表示，一名美國官員先透露，美軍第二輪針對伊朗防空與雷達系統的打擊行動正在進行中；隨後又表示，美軍已展開第三輪打擊。

與此同時，伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim)引述當地消息人士、居民及周邊村莊報導，賈斯克縣地區傳出爆炸聲，也是當地自10日凌晨以來第二度傳出爆炸聲響。

伊朗革命衛隊於當地時間10日凌晨在Telegram發文證實，已向該地區的美國目標發射飛彈和無人機。

外長阿拉奇則在「X」發文表示，任何來自美國的攻擊都不會「得不到回應」。他指出：「儘管美國在戰場上遭遇失敗，但仍選擇測試我們的決心。我們強大的武裝部隊不會對任何攻擊或威脅置之不理。如果想要安全，就離開我們的地區。」

伊朗同時也對波灣國家等多國美軍基地發動攻擊。紐約時報報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊10日凌晨表示，已對美軍發動21起攻擊，包括襲擊美軍位於巴林的第五艦隊總部，隨後射彈道飛彈打擊美軍駐約旦基地，且擊落一架美軍MQ-9無人機。美軍則否認伊朗說法。

革命衛隊聲明，對巴林的行動是回應美方稍早藉口攻擊波斯灣沿岸多處。伊軍已發動無人機攻擊駐巴林的美國第五艦隊，並警告若敵對行動持續，將採取「更嚴厲的回應」。

巴林內政部證實，區域已響起警報，並呼籲民眾前往安全地點避難。巴林一名媒體顧問隨後在社群平台X發文表示，防空系統已成功擊退伊朗攻擊。五角大廈尚未回應置評。

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述法斯通訊社報導，隨後革命衛隊又稱，航太部隊發射遠程固體燃料飛彈，攻擊美軍位於約旦的阿茲拉克空軍基地(Al-Azraq Air Base)4處關鍵目標，包括F-35戰機掩體及指揮控制中心。

另外，科威特軍方稍早表示，防空系統正攔截敵對目標；但聲明並未說明遭無人機或飛彈攻擊，也未透露從何處發射。

根據革命衛隊聲明，伊朗海軍部隊已對美軍在中東地區基地發動21次攻擊，並在布什爾省(Bushehr)上空擊落一架美軍MQ-9無人機。 對此，美國官員回應，21次攻擊並非事實。

伊朗外交部長阿拉奇。(美聯社)