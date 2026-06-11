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美伊互轟不斷 防長赫塞斯放話：用炸彈談判

記者顏伶如／綜合報導
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國防部長赫塞斯10日視察關達納摩灣海軍基地，稍後美軍即對伊朗發動攻擊。（路透）
國防部長赫塞斯10日視察關達納摩灣海軍基地，稍後美軍即對伊朗發動攻擊。（路透）

美軍一架阿帕契(Apache)直升機在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)附近遭到擊落，導致美伊雙方再度交火，戰火重燃進入第二天。川普總統警告德黑蘭當局將為談判停擺「付出代價」之後，美軍中央司令部(U.S. Central Command)10日表示，軍方正對伊朗境內多個目標展開攻擊，回應伊朗「無端且持續的挑釁侵略」。美聯社分析，過去這段期間的停戰磋商，恐將隨著不斷升級的攻擊行動而破局。

美軍10日對伊朗發動新一波攻擊之前的幾個小時，同樣都有美軍駐紮的巴林、科威特、約旦相繼遭受伊朗砲火襲擊。

伊朗砲聲連連 全面關閉荷莫茲

伊朗媒體報導，伊朗南部的阿巴斯港(Bandar Abbas)、西里克(Sirik)、米納布(Minab)都傳出爆炸聲。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)10日對聯合國安理會表示：「伊朗從不在威脅與壓力下行談判，絕不屈服於壓力或質疑。」

川普10日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，伊朗對於協議談判「拖得太久」，「現在他們必須付出代價」。

伊朗始終堅持，任何停火協議都必須同時結束盟友真主黨(Hezbollah)跟以色列之間的戰爭。不過，以色列近來反而加強力道，擴大攻擊總部位於黎巴嫩的真主黨民兵組織。黎巴嫩國家通訊社(National News Agency)報導，提爾(Tyre)東部一個村莊受到空襲，至少造成六人死亡，黎國南部城市錫登(Sidon)也因以色列無人機攻擊一輛汽車，導致兩人喪生。

一名美國資深官員說，在川普命令之下，美軍10日對伊朗發動最新一波攻擊，目標包括荷莫茲海峽附近的防空系統與雷達站，但沒有基礎設施站點受到攻擊。

美多目標攻擊定調「脅迫外交」

五角大廈將這波攻擊定調為旨在逼迫伊朗在談判桌上讓步的「脅迫外交」(coercive diplomacy)。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)10日下午巡視位於坦帕的美軍中央司令部總部時說：「如果我們必須用炸彈來談判，那我們就會用炸彈來談判。我們非常擅長這點。世界上沒人比我們做得更好。」

川普10日表示，雖然面臨伊朗封鎖水道，美軍上個月秘密護送200艘載有共計1億桶石油的船隻通過荷莫茲海峽，緩解因為戰爭而出現的經濟痛苦。他說，伊朗雷達設備遭到摧毀，船隻得以在夜間悄悄通過。川普所說的數字尚未獲得證實。

伊朗軍方在打擊了兩艘試圖通過荷莫茲海峽的船隻後，其軍方作戰指揮部10日表示，任何行經這條戰略水道的船艦都將成為他們的打擊目標。法新社報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya）說：「任何通過荷莫茲海峽的船隻都將成為目標。這條海峽已全面關閉，禁止所有類型船隻通行。」

精華 FAQ

  • 美軍在川普命令下對伊朗發動新一波攻擊，目標主要是荷莫茲海峽附近的防空系統與雷達站。美方強調沒有攻擊基礎設施，行動被視為回應伊朗持續挑釁。

  • 五角大廈把這次攻擊定調為「脅迫外交」，意圖透過軍事壓力迫使伊朗在談判桌上讓步。防長赫塞斯甚至表示，若有必要就會「用炸彈來談判」。

  • 伊朗宣布荷莫茲海峽全面關閉，並警告所有通過的船隻都會成為打擊目標。伊朗同時表示，不會在威脅與壓力下談判，且要求停火必須連帶處理真主黨與以色列戰事。

赫塞斯 聯合國 伊朗

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