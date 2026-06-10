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美墨邊牆擬2027年底完工 搭配監控科技防堵偷渡

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史考特表示，美墨兩國之間長達約1900公里的格蘭河邊界地段，將設置專屬實體屏障。...
史考特表示，美墨兩國之間長達約1900公里的格蘭河邊界地段，將設置專屬實體屏障。圖為5月11日美國邊境巡邏隊在格蘭河沿岸巡邏。(路透)

美國海關與邊境保護局（CBP）局長史考特9日表示，美國預計將在2027年底前完成總統川普長期承諾興建的南部邊境圍牆，並於隔年完成電子監控系統等配套設施。

法新社報導，史考特（Rodney Scott）在華府移民研究中心（Center for Immigration Studies）舉辦的活動中說，這道沿著美墨邊界設置的屏障由加固金屬樑構成，預計從加州聖地牙哥（San Diego）一路延伸至墨西哥灣（Gulf of Mexico），但部分經評估認為無須設牆的區域將被排除在外，「主要邊境圍牆將在2027年底前完工」。

他指出，目前仍有少數缺口待補，而未興建圍牆的地區都是經過審慎決定，例如地處偏遠、地形險峻的大彎國家公園（Big Bend National Park）。

史考特表示，圍牆完工後還將加裝電子監控系統及其他設備，預計將在2028年7月、最晚8月前完成。

美墨兩國之間長達約1900公里的格蘭河（Rio Grande）邊界地段，也將設置專屬實體屏障。他表示：「我們將建構一套完整的邊境防護系統，包括在必要地區增設第2道屏障、格蘭河水域防線，以及監控技術。」

這道邊境圍牆目的在於遏止來自墨西哥的非法移民與毒品走私。根據官方指標，相關活動近年已有所減少。

不過史考特坦言，單靠實體圍牆無法徹底阻止非法活動，走私集團已利用地道、無人機等方式規避查緝並運送毒品。

他說：「我們不時看見無人機沿著格蘭河飛行，監看並拍攝邊境巡邏人員的所在位置。這是他們的運作模式，而無人機讓這件事變得更容易。」

史考特還說，犯罪集團也利用無人機跨境走私毒品。

精華 FAQ

  • CBP局長史考特表示，沿美墨邊界的主要邊境圍牆，目標是在2027年底前完成；部分經評估認為不必設牆的地區，則不納入此工程範圍。

  • 圍牆完工後，還將加裝電子監控系統與其他設備，形成完整邊境防護系統；官方估計這些配套將在2028年7月，最晚8月前完成。

  • 史考特認為，圍牆可強化防線，但無法完全阻止非法活動；走私集團仍會利用地道、無人機等方式規避查緝，甚至監看巡邏人員位置。

聖地牙哥 CBP 墨西哥灣

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