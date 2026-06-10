川普空襲伊朗後貼美劇「白宮風雲」片段 只分享台詞 沒提結局

美國總統川普。(路透)

美國總統川普 周二晚間為最新一輪對伊朗 空襲辯護時，引用美劇「白宮 風雲」（The West Wing）片段，引發外界關注。

在一架美軍陸軍直升機遭伊朗擊落後，美軍周二對伊朗發動了新一輪空襲。川普表示，報復行動「有其必要」，美軍則形容這是對近期攻擊美軍及國際商船行動的「相稱回應」。

川普當晚在Truth Social兩度分享「白宮風雲」第一季〈A Proportional Response〉（相稱回應）片段，其中一次還搭配美國中央司令部宣布空襲伊朗的貼文。

該集劇情描述敘利亞擊落美軍軍機後，馬丁辛（Martin Sheen）飾演的美國總統巴特勒與幕僚討論該如何回應。

幕僚主張打擊價值對等的敘利亞軍事目標，但巴特勒質疑：「相稱回應有什麼價值？如果這是我們一直以來的做法，難道敵人不知道我們會這樣回應？」他主張採取「不成比例的回應」，並說出經典台詞：「你殺一個美國人，我們不會給出相稱回應，而是帶給你徹底的災難。」

不過，川普並未分享該集結局。巴特勒後來意識到，不成比例的打擊將造成大量平民傷亡，因此改採他原先批評的相稱回應方案。

川普僅分享主角批評相稱回應、主張更強烈報復的橋段，並未提及最終選擇克制回應的結局。由於發布時間正值美軍空襲伊朗後不久，引發外界聯想。