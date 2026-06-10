我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普空襲伊朗後貼美劇「白宮風雲」片段 只分享台詞 沒提結局

香港宏福苑大火慘劇 當局依「誤殺罪」起訴7人及2家公司

川普空襲伊朗後貼美劇「白宮風雲」片段 只分享台詞 沒提結局

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普周二晚間為最新一輪對伊朗空襲辯護時，引用美劇「白宮風雲」（The West Wing）片段，引發外界關注。

在一架美軍陸軍直升機遭伊朗擊落後，美軍周二對伊朗發動了新一輪空襲。川普表示，報復行動「有其必要」，美軍則形容這是對近期攻擊美軍及國際商船行動的「相稱回應」。

川普當晚在Truth Social兩度分享「白宮風雲」第一季〈A Proportional Response〉（相稱回應）片段，其中一次還搭配美國中央司令部宣布空襲伊朗的貼文。

該集劇情描述敘利亞擊落美軍軍機後，馬丁辛（Martin Sheen）飾演的美國總統巴特勒與幕僚討論該如何回應。

幕僚主張打擊價值對等的敘利亞軍事目標，但巴特勒質疑：「相稱回應有什麼價值？如果這是我們一直以來的做法，難道敵人不知道我們會這樣回應？」他主張採取「不成比例的回應」，並說出經典台詞：「你殺一個美國人，我們不會給出相稱回應，而是帶給你徹底的災難。」

不過，川普並未分享該集結局。巴特勒後來意識到，不成比例的打擊將造成大量平民傷亡，因此改採他原先批評的相稱回應方案。

川普僅分享主角批評相稱回應、主張更強烈報復的橋段，並未提及最終選擇克制回應的結局。由於發布時間正值美軍空襲伊朗後不久，引發外界聯想。

精華 FAQ

  • 他是在美軍對伊朗發動新一輪空襲後，於Truth Social兩度貼出《白宮風雲》片段，並將其與中央司令部宣布空襲的貼文一併分享，藉此為行動辯護。

  • 川普只分享劇中主角批評「相稱回應」的橋段，強調遭遇攻擊後應採更猛烈的報復，而非照比例反擊，與他對伊朗空襲的強硬態度相互呼應。

  • 因為該集最後其實改採較克制的相稱回應，但川普未提結局，只轉貼前段強硬台詞；發布時間又緊接空襲後，因此被解讀為有意強化報復訊息。

伊朗 川普 白宮

上一則

又互轟… 美軍阿帕契被擊落 川普報復空襲伊朗

下一則

伊戰讓「戰略透支」惡化 學者：美國國力遭榨乾 恐難嚇阻中國

延伸閱讀

美軍空襲伊朗 報復阿帕契遭擊落 川普口中的核協議再添變數

美軍空襲伊朗 報復阿帕契遭擊落 川普口中的核協議再添變數
川普改變想法報復伊朗內幕曝光「上帝之手」救回美軍阿帕契飛官

川普改變想法報復伊朗內幕曝光「上帝之手」救回美軍阿帕契飛官
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊
48小時二度交火 美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地

48小時二度交火 美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊