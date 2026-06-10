又互轟… 美軍阿帕契被擊落 川普報復空襲伊朗

川普總統9日稍早發文表示美國一定會對伊朗擊落美軍直升機有所回應，中央司令部隨即證實已對伊朗展開攻擊。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美軍阿帕契在荷莫茲海峽附近疑遭伊朗無人機擊落。

美軍阿帕契在荷莫茲海峽附近疑遭伊朗無人機擊落。 重點二： 川普下令對伊朗發動自衛空襲，打擊防空與雷達。

川普下令對伊朗發動自衛空襲，打擊防空與雷達。 重點三：伊朗否認蓄意攻擊並警告美軍撤離地區避免升高衝突。

美國陸軍一架阿帕契(Apache)直升機美東時間8日晚間7時33分在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)附近墜毀，兩名機組人員落入阿曼外圍海域，所幸不到兩小時便安全獲救。川普 總統9日下午表示，軍方告知阿帕契直升機墜毀是伊朗 擊落，美國必定對這次攻擊做出回應；美軍中央司令部 表示已對伊朗發動「自衛攻擊」。

伊自殺式無人機攻擊美軍直升機 2飛官跳海獲救

美軍一架阿帕契直升機8日疑似被伊朗在荷莫茲海峽擊落，美軍中央司令部9日表示已對伊朗發動反擊。（路透）

阿帕契墜毀幾個小時後，美國9日對伊朗發動新一輪空襲。軍方指出，這波報復攻擊是在川普命令下展開。而伊朗則矢言回應。伊朗官方媒體報導稱，位於荷姆茲海峽的格什姆島(Qeshm Island)傳出爆炸聲。隨後，伊朗媒體又表示，美國在伊朗南部發動的這一波攻擊已經「趨於平息」。

美聯社分析，維持將近兩個月的美伊停火協議進一步陷入緊張，伊朗與以色列在前一天也發生停戰協定生效以來的第一次交火。

美軍中央司令部(U.S. Central Command)在社群媒體發表聲明說，美軍已在川普指示下開始對伊朗發動「自衛攻擊」，做為阿帕契直升機遭擊落的回應。聲明指出，這次任務是對伊朗無端侵略所做出的「對等回應」。美軍這波空襲的打擊目標包括靠近荷莫茲海峽的伊朗防空系統與雷達。

華爾街日報記者9日上午與川普通話時，他原本淡化直升機墜海一事，稱「沒什麼大不了」，並強調飛行員並未受重傷。但當國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩在白宮簡報會建議採取軍事行動做為回應後，川普在社群媒體發文表示，阿帕契直升機在海峽上空巡邏時遭伊朗擊落，「美國必須對於這次攻擊有所回應」。

美軍中央司令部說，一艘無人艇在當地時間9日凌晨3時30分成功營救兩名直升機機組人員。

多名美國官員對華爾街日報說，阿帕契直升機是在阿曼海岸附近執行巡邏任務時，被伊朗研發的一架「見證者」(Shahed)自殺式無人機擊中。

伊朗官員表示，德黑蘭並非蓄意針對這架阿帕契直升機。美國官員則說，不管這次襲擊是否故意，美國都必須做出回應。

報導指出，在阿帕契事件之前，川普一直不願對伊朗重啟大規模轟炸，除非美軍遭到殺害。

伊朗外長：不會對任何攻擊或威脅置之不理

就在川普對伊朗擊落阿帕契直升機予以譴責後不久，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)在社群媒體發文表示，在伊朗領土附近的外國軍事力量「始終處於危險之中」，並在稍後誓言，伊朗將對美國最新一輪空襲作出回應，「伊朗武裝部隊不會對任何攻擊或威脅置之不理。如果你們想要安全，就離開我們的地區。」