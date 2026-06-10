美軍阿帕契墜荷莫茲海峽 無人艇首次成功救回飛官

圖為美海軍研發的無人艇T-38「魔鬼魚」在9日營救行動中，發揮功能。「魔鬼魚」是一款高速、自主操作的無人水面船艇，主要用來收集情報、監視、偵察。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美軍阿帕契在荷莫茲海峽附近墜毀，兩名機組員落海後獲救。

美軍阿帕契在荷莫茲海峽附近墜毀，兩名機組員落海後獲救。 重點二： 美軍首次動用水面無人艇完成救援，展現第59特遣隊能力。

美軍首次動用水面無人艇完成救援，展現第59特遣隊能力。 重點三：無人載具成本低且可偵蒐海情，強化第五艦隊監控伊朗活動。

美軍中央司令部 (U.S. Central Command)表示，一架美國陸軍AH-64阿帕契(Apache)直升機美東時間8日晚間7時33分在荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)附近墜毀，導致飛行員落入阿曼外圍海域，但兩小時之內便安全獲救，目前傷勢穩定。官員指出，這是美軍第一次出動水面無人艇完成救援。

美國軍方官員9日指出，阿帕契直升機兩名機組員是獲得無人艇營救。川普總統則指控伊朗 擊落直升機，美軍也發動反擊。

官員指出，海軍出動水面無人載具確認兩名阿帕契直升機機組員的所在位置，隨後兩人便登上外型看起來像快艇的水面無人載具。無人艇將兩名機組員送到附近海域另一個地點，直升機以吊掛方式將兩人接走。

中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)說：「昨晚在阿曼海岸附近協助營救阿帕契機組人員的水面無人載具，是美國海軍第五艦隊第59特遣隊(Task Force 59)操作的無人水面船艇。特遣隊從3月底開始在戰區部署這些無人載具。」

第59特遣隊在中東地區海域操作多種自動水面無人載具以及空中無人機。海軍表示，第59特遣隊成立於2021年，利用無人機迅速提供快速偵察能力，結合人工智慧(AI)把訊息分享給中東地區的載人軍艦。

海軍官員說，由於沒有足夠的載人軍艦能夠持續掌握中東水域情勢，無人載具的部署讓第五艦隊對走私與伊朗惡意活動的偵測能力得以增強。

市調機構Sacra報告指出，用來營救阿帕契機組員的無人艇，每艘成本估計約120萬元。與傳統的載人軍艦相比，如此成本極為低廉。

除了這次營救行動的「海盜號」(Corsair)之外，第59特遣隊還使用其他知名的無人水面載具，包括T-38「魔鬼魚」(Devil Ray)以及「風帆無人艇」(Sail Drone)。製造商表示，「魔鬼魚」是一款高速、自主操作的無人水面船艇，主要用來收集情報、監視、偵察。

「風帆無人艇」是頂部帶有風帆，可以透過風能與太陽能提供動力的自主水上平台。「風帆無人艇」網絡能在敵對環境當中提供更清晰的海上動態。