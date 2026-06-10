CNN打臉川普：講了38次美伊和平協議近尾聲

川普8日看完NBA總決賽後，深夜在甘迺迪國際機場準備搭機離開紐約。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： CNN整理川普至少38次宣稱美伊和平協議即將達成。

CNN整理川普至少38次宣稱美伊和平協議即將達成。 重點二： 川普多次預告兩周內、數天內就能結束衝突。

川普多次預告兩周內、數天內就能結束衝突。 重點三：至6月仍未見協議落地，戰爭和僵局持續。

川普 總統9日在紐約看完NBA總冠軍賽後說，「荷莫茲海峽 將立即開放。一旦簽署中東和平協議，就會立即開放，可能會在兩三天內完成。」

有線電視新聞網(CNN)報導，川普至少已經預告38次與伊朗 將達成和平協議。在開戰不到一個月，在3月23日就說已經達成和平談判，隔天說伊朗迫切希望達成協議。到了25、26日變成「非常渴望」、「哀求」(begging)達成協議。

3月29日，川普的預告開始變得堅定，「我確實認為與伊朗會達成協議。」

4月6日，川普說在遭遇挫折之前，雙方非常接近達成協議，隔天他宣布停火，並在「真實社群」(Truth Social)稱談判進展順利，只需兩周便能落實協議。

一周後，4月15日川普說，「我認為談判非常接近尾聲，我們拭目以待。」

接下來幾天，川普幾乎肯定衝突已結束。

「我們與伊朗達成協議的前景非常樂觀，」他在4月16日說，隔天，他在三次公開露面中聲稱伊朗已同意一切要求，「我認為我們會在未來一兩天內達成協議，雙方沒有太多重大分歧。」

4月20日，他發文預測協議都將很快達成。

儘管再度落空，他4月底仍稱伊朗渴望協議，並在5月1日打賭戰爭很快結束。

川普一度沒有再預測，直到5月18日因中東國家請求，他宣布延後軍事行動，並承認先前預測屢屢落空，但強調「這次不同」。5月19日他稱會很快結束戰爭；5月23日再度宣稱協議已大致談妥，很快就會宣布。

5月28日，川普接受兒媳兼福斯新聞(Fox News)談話節目主持人賴拉(Lara Trump)專訪時稱接近達成協議，6月7日他又稱非常接近協議。他隨後告訴政治新聞網Axios，不希望協議因現狀破局，這已是他第三次對Axios說同樣的話。

隔天川普依然預言兩周內將取得「全面勝利」，堅稱伊朗願意給予一切。當然，戰爭至今仍未解決。