美伊談了4個核議題 聚焦暫停鈾濃縮15年
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紐約時報報導，中東最新一波衝突爆發前數日，川普政府官員正與伊朗就核協議的四大核心議題展開談判。熟悉內情的美國官員與外交官透露，談判內容已超過重啟伊朗封鎖荷莫茲海峽，並且已勾勒出模糊的協議輪廓，前提是伊朗革命衛隊(IRGC)與強硬派官員支持代表伊朗談判的外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)的立場，且美方提議今夏在瑞士舉行的會談能順利進行。
一、長期暫停鈾濃縮活動
美方數月以來持續要求伊朗同意停止鈾濃縮活動至少20年，伊方則以暫停10年提議協商；美國官員研判，伊朗最終可能接受15年的限制。
川普曾表示接受20年方案，但不清楚是否願意接受15年的協議。
二、稀釋現有濃縮鈾庫存
兩位熟悉談判內容的美國官員透露，美方擬與聯合國獨立核查機構「國際原子能總署」(IAEA)合作，稀釋伊朗現有的濃縮鈾庫存。
美方希望直接參與處置核材料的工作，但伊朗向來反對；伊朗官員表示，美國頂多只能擔任觀察員。
國務卿魯比歐(Marco Rubio)近期多次強調，任何協議都必須涵蓋伊朗全部11噸濃縮鈾，而非僅針對半噸接近武器級的燃料。
川普7日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)節目訪問時，暗示稀釋方式。他說：「我們會銷毀這些材料，不論是在當地或運到其他地方處理。」
三、拆除核設施
美方要求伊朗拆除納坦茲(Natanz)、福爾多(Fordo)及伊斯法罕(Isfahan)三大核設施；美軍去年曾發動「午夜鐵鎚」行動，攻擊前三處設施，造成嚴重毀損。
伊朗表示，願意討論拆除其中兩處，但堅持保留一處，以彰顯「濃縮鈾權利」。批評者指出，這與前總統歐巴馬時代的核協議缺失一樣，當時未能關閉地下深處的福爾多設施，伊朗隨後重啟該址生產接近武器級的燃料；保留任何一處設施都將構成類似隱憂，除非其運作完全在地面進行，否則難以有效監控。
四、接受突擊檢查
美方希望IAEA核查人員能夠隨時隨地在伊朗境內進行突擊檢查，但伊朗政府是否同意至今未明；在實際操作層面，多處可疑核設施位於革命衛隊軍事基地內，核查人員過去屢遭拒絕進入。
美國官員表示，伊朗若能接受上述四項限制，將標誌著比2015年核協議更大幅度的讓步，協議能否落實，仍仰賴伊朗的配合。
重點包括長期暫停鈾濃縮、稀釋現有濃縮鈾庫存、拆除納坦茲等核設施，以及讓國際原子能總署進行突擊檢查，這些條件構成協議主體。 美方數月來要求伊朗至少停止鈾濃縮二十年，伊方則提議十年作為協商起點；美方官員認為，伊朗最終可能接受十五年的限制方案。 因為伊朗持有大量濃縮鈾，若不處理恐接近武器用途；美方希望IAEA能隨時抽查並處置材料，但伊朗對美方直接介入與進入軍事基地始終保留。
精華 FAQ
重點包括長期暫停鈾濃縮、稀釋現有濃縮鈾庫存、拆除納坦茲等核設施，以及讓國際原子能總署進行突擊檢查，這些條件構成協議主體。
美方數月來要求伊朗至少停止鈾濃縮二十年，伊方則提議十年作為協商起點；美方官員認為，伊朗最終可能接受十五年的限制方案。
因為伊朗持有大量濃縮鈾，若不處理恐接近武器用途；美方希望IAEA能隨時抽查並處置材料，但伊朗對美方直接介入與進入軍事基地始終保留。
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