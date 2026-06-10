美伊談了4個核議題 聚焦暫停鈾濃縮15年

美伊戰爭進入百日，雙方卡在關於伊朗不願交出足以製造核彈的濃縮鈾，讓美方處理。圖為伊朗統裴澤斯基安(右二)的2025年4月向原子能總署官員在德黑蘭展示的鈾成就。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美伊核談聚焦四項核心議題，核心是暫停鈾濃縮至少十五年。

美伊核談聚焦四項核心議題，核心是暫停鈾濃縮至少十五年。 重點二： 美方要求稀釋伊朗全部濃縮鈾庫存，並由IAEA協同監督處置。

美方要求稀釋伊朗全部濃縮鈾庫存，並由IAEA協同監督處置。 重點三：談判還涉及拆除核設施與突擊檢查，但伊朗仍要求保留部分權利。

紐約時報報導，中東最新一波衝突爆發前數日，川普 政府官員正與伊朗 就核協議的四大核心議題展開談判。熟悉內情的美國官員與外交官透露，談判內容已超過重啟伊朗封鎖荷莫茲海峽 ，並且已勾勒出模糊的協議輪廓，前提是伊朗革命衛隊(IRGC)與強硬派官員支持代表伊朗談判的外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)的立場，且美方提議今夏在瑞士舉行的會談能順利進行。

一、長期暫停鈾濃縮活動

美方數月以來持續要求伊朗同意停止鈾濃縮活動至少20年，伊方則以暫停10年提議協商；美國官員研判，伊朗最終可能接受15年的限制。

川普曾表示接受20年方案，但不清楚是否願意接受15年的協議。

二、稀釋現有濃縮鈾庫存

兩位熟悉談判內容的美國官員透露，美方擬與聯合國獨立核查機構「國際原子能總署」(IAEA)合作，稀釋伊朗現有的濃縮鈾庫存。

美方希望直接參與處置核材料的工作，但伊朗向來反對；伊朗官員表示，美國頂多只能擔任觀察員。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)近期多次強調，任何協議都必須涵蓋伊朗全部11噸濃縮鈾，而非僅針對半噸接近武器級的燃料。

川普7日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)節目訪問時，暗示稀釋方式。他說：「我們會銷毀這些材料，不論是在當地或運到其他地方處理。」

三、拆除核設施

美方要求伊朗拆除納坦茲(Natanz)、福爾多(Fordo)及伊斯法罕(Isfahan)三大核設施；美軍去年曾發動「午夜鐵鎚」行動，攻擊前三處設施，造成嚴重毀損。

伊朗表示，願意討論拆除其中兩處，但堅持保留一處，以彰顯「濃縮鈾權利」。批評者指出，這與前總統歐巴馬時代的核協議缺失一樣，當時未能關閉地下深處的福爾多設施，伊朗隨後重啟該址生產接近武器級的燃料；保留任何一處設施都將構成類似隱憂，除非其運作完全在地面進行，否則難以有效監控。

四、接受突擊檢查

美方希望IAEA核查人員能夠隨時隨地在伊朗境內進行突擊檢查，但伊朗政府是否同意至今未明；在實際操作層面，多處可疑核設施位於革命衛隊軍事基地內，核查人員過去屢遭拒絕進入。

美國官員表示，伊朗若能接受上述四項限制，將標誌著比2015年核協議更大幅度的讓步，協議能否落實，仍仰賴伊朗的配合。

美伊戰爭進入百日，雙方卡在關於伊朗不願交出足以製造核彈的濃縮鈾，讓美方處理。圖為德黑蘭市區。(美聯社)