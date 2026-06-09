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與內唐亞胡通話後 川普：以色列與伊朗至少一周「互不招惹對方」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（中）9日在紐約市甘迺迪國際機場登上空軍一號前接受記者提問，環保署長...
美國總統川普（中）9日在紐約市甘迺迪國際機場登上空軍一號前接受記者提問，環保署長李修頓（左）和內政部長柏根（右）在一旁聆聽。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普稱與內唐亞胡通話後，伊以至少一周互不攻擊。
  • 重點二：他表示雙方已決定到此為止，暫時停止報復循環。
  • 重點三：川普稱美方接近達成協議，將限制核武並重開荷莫茲海峽。

半島電視台報導，美國總統川普向記者表示，在與以色列總理內唐亞胡進行一次「非常愉快的通話」後，以色列與伊朗至少在未來一周內將互不攻擊。

連結：https://x.com/MarioNawfal/status/2064211026376019972?s=20

川普表示，內唐亞胡「遭到攻擊，然後進行反擊，我不能因此責怪他。」接著說：「但他遭到攻擊、他反擊了，現在他們決定到此為止。所以他們接下來大概會有一周左右互不招惹對方。」

川普還表示，美國正「處於一項將會非常、非常好的協議最後階段，這項協議絕不會允許任何形式的核武存在等等」，並補充指出，荷莫茲海峽將立即重新開放，「將在協議簽署後立刻開放，而協議可能在兩三天內完成」。

川普接著指出：「我認為我們非常接近達成一項非常、非常好的、強而有力的協議。」他說：「如果我們發動轟炸，而這是我們非常容易就能做到的事，如果我們願意的話，並且再轟炸兩到三周，他們將什麼都不剩，但那條海峽將有好幾個月無法恢復通行。」

他強調，如果美軍恢復轟炸，將會有很多人喪生，「誰想這麼做？我不想。而且，我們將得到一份已簽署的文件，而它實際上比發動轟炸更有力。」並表示：「事實證明，真正非常有力的是封鎖。封鎖結果證明比轟炸強大得多，實際上是我們最初攻勢與封鎖的結合，但他們的經濟確實正在受苦，而他們將會達成協議。」

精華 FAQ

  • 川普說，在與內唐亞胡進行愉快通話後，以色列與伊朗至少一周內將互不招惹，雙方似乎已決定先停止目前的報復循環。

  • 他表示，美國正接近一項非常好的協議，內容將不允許任何形式的核武存在，並且荷莫茲海峽會在協議簽署後立即重新開放。

  • 川普說繼續轟炸雖然容易做到，但會造成更多人喪生，也可能讓海峽長時間無法通行，因此他認為簽署文件和封鎖施壓更有效。

以色列 內唐亞胡 伊朗

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