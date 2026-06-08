伊戰百日 伊朗飛彈突狂襲以色列 川急介入喊停
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伊朗戰爭開打已滿百日，4月初以來的停火協議如履薄冰，達成永久和平協議並結束戰爭依然遙遙無期。伊朗7日向以色列發射飛彈，重新爆發激烈戰鬥的可能性隨之上升，談判調解變得更加複雜。
4月以來首次 以軍擬續攻擊黎巴嫩 伊朗揚言報復
美聯社報導，以色列表示伊朗支持的真主黨7日稍早向以色列北部開火，以色列便無視華府幾天前的要求，在未警告的情況下襲擊了黎巴嫩首都貝魯特南部郊區。伊朗警告將進行報復，伊斯蘭革命衛隊在聲明中表示：「如果這些侵略行為再次發生，將祭出更廣泛回應，且會涵蓋整個地區的所有美國和猶太復國主義目標。」
伊朗官媒證實了此次飛彈攻擊，德黑蘭還關閉了西部領空以應對以色列可能的回擊。以色列多個地區拉響警報，數百萬人紛紛逃往避難所；以色列軍方表示已攔截這些飛彈，北部聽到多起爆炸聲，不到一小時後軍方便宣布民眾可以離開飛彈防禦地區。這是自從四月來伊朗首次向以色列發射飛彈。
以色列原計畫8日繼續空襲貝魯特南郊，但華府緊急阻止了該計畫，條件是真主黨停止襲擊以色列邊境城鎮。真主黨希望黎巴嫩和以色列不要直接談判，而是支持伊朗的意願，也就是將黎巴嫩局勢納入美伊全面停火協議中。
伊朗已表示任何和平協議都必須包括以色列停止攻擊黎巴嫩，也警告若攻擊貝魯特，將導致整個中東地區重新爆發全面戰爭。以色列襲擊貝魯特幾天前，黎巴嫩和以色列政府在美國主持的會談中同意停火，但真主黨拒絕了協議。以色列軍方發言人遂表示軍隊將繼續在黎巴嫩全境採取行動。以色列為追擊真主黨而在黎巴嫩空襲和指派地面部隊入侵，真主黨又拒絕解除武裝，使得結束中東戰火的總體協議更加複雜。
川普7日對福斯新聞記者表示，他希望伊朗停止發射飛彈並回到談判桌，並透露以色列當天稍早的空襲沒有與美國協調，「我對此並不滿意。」
川普也明確表示不希望看到戰爭重啟，7日稍早接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the Press)節目採訪時表示，他希望更精準打擊真主黨，讓黎巴嫩人民能過上更好生活；但也說「並不要求」黎巴嫩包含在伊朗戰爭全面停火協議中。訪談中川普表示以目前的初步協議，他不會解凍任何伊朗資產或取消任何制裁。他5日受NBC採訪時表示「如果他們表現良好，我們就會開始討論解凍這些資產。」
巴基斯坦仍在努力調解各方，伊朗外交部7日表示巴基斯坦內政部長納克維(Mohsin Naqvi)在德黑蘭會見了伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)，並向伊朗最高領導人轉交了巴基斯坦總理的一封信，但沒有進一步細節。
這是伊朗自四月以來首次向以色列發射飛彈，代表停火局勢再度惡化，也使戰事重啟的風險明顯升高，談判空間隨之縮小。 美國一方面緊急阻止以色列續攻貝魯特南郊，避免衝突擴大；另一方面也要求真主黨停止襲擊，試圖將各方拉回停火與談判框架。 川普表示不希望戰爭重啟，要求伊朗停止飛彈攻擊並回到談判桌，同時強調在初步協議下，不會先解凍伊朗資產或取消制裁。
精華 FAQ
這是伊朗自四月以來首次向以色列發射飛彈，代表停火局勢再度惡化，也使戰事重啟的風險明顯升高，談判空間隨之縮小。
美國一方面緊急阻止以色列續攻貝魯特南郊，避免衝突擴大；另一方面也要求真主黨停止襲擊，試圖將各方拉回停火與談判框架。
川普表示不希望戰爭重啟，要求伊朗停止飛彈攻擊並回到談判桌，同時強調在初步協議下，不會先解凍伊朗資產或取消制裁。
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