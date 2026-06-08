伊戰百日 伊朗飛彈突狂襲以色列 川急介入喊停

在伊朗戰爭爆發屆滿百日時，伊朗於7日發射飛彈攻擊以色列，使和平再蒙陰影。圖為以色列防空系統啟動攔截。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗7日首度自四月以來向以色列發射飛彈，升高戰事再起風險。

伊朗7日首度自四月以來向以色列發射飛彈，升高戰事再起風險。 重點二： 以軍先前空襲貝魯特南郊，美國急阻後續攻擊，避免局勢擴大。

以軍先前空襲貝魯特南郊，美國急阻後續攻擊，避免局勢擴大。 重點三：川普要求雙方停火回談判桌，並稱不會先解凍伊朗資產。

伊朗 戰爭開打已滿百日，4月初以來的停火協議如履薄冰，達成永久和平協議並結束戰爭依然遙遙無期。伊朗7日向以色列 發射飛彈，重新爆發激烈戰鬥的可能性隨之上升，談判調解變得更加複雜。

4月以來首次 以軍擬續攻擊黎巴嫩 伊朗揚言報復

伊朗戰事爆發已屆滿百日， 和平仍遙遙無期，川普總統一再宣稱伊朗即將接受協議，但德黑蘭的說法剛好相反。圖為川普主持內閣會議。(美聯社)

美聯社報導，以色列表示伊朗支持的真主黨7日稍早向以色列北部開火，以色列便無視華府幾天前的要求，在未警告的情況下襲擊了黎巴嫩首都貝魯特南部郊區。伊朗警告將進行報復，伊斯蘭革命衛隊在聲明中表示：「如果這些侵略行為再次發生，將祭出更廣泛回應，且會涵蓋整個地區的所有美國和猶太復國主義目標。」

伊朗官媒證實了此次飛彈攻擊，德黑蘭還關閉了西部領空以應對以色列可能的回擊。以色列多個地區拉響警報，數百萬人紛紛逃往避難所；以色列軍方表示已攔截這些飛彈，北部聽到多起爆炸聲，不到一小時後軍方便宣布民眾可以離開飛彈防禦地區。這是自從四月來伊朗首次向以色列發射飛彈。

以色列原計畫8日繼續空襲貝魯特南郊，但華府緊急阻止了該計畫，條件是真主黨停止襲擊以色列邊境城鎮。真主黨希望黎巴嫩和以色列不要直接談判，而是支持伊朗的意願，也就是將黎巴嫩局勢納入美伊全面停火協議中。

伊朗已表示任何和平協議都必須包括以色列停止攻擊黎巴嫩，也警告若攻擊貝魯特，將導致整個中東地區重新爆發全面戰爭。以色列襲擊貝魯特幾天前，黎巴嫩和以色列政府在美國主持的會談中同意停火，但真主黨拒絕了協議。以色列軍方發言人遂表示軍隊將繼續在黎巴嫩全境採取行動。以色列為追擊真主黨而在黎巴嫩空襲和指派地面部隊入侵，真主黨又拒絕解除武裝，使得結束中東戰火的總體協議更加複雜。

川普7日對福斯新聞記者表示，他希望伊朗停止發射飛彈並回到談判桌，並透露以色列當天稍早的空襲沒有與美國協調，「我對此並不滿意。」

川普也明確表示不希望看到戰爭重啟，7日稍早接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the Press)節目採訪時表示，他希望更精準打擊真主黨，讓黎巴嫩人民能過上更好生活；但也說「並不要求」黎巴嫩包含在伊朗戰爭全面停火協議中。訪談中川普表示以目前的初步協議，他不會解凍任何伊朗資產或取消任何制裁。他5日受NBC採訪時表示「如果他們表現良好，我們就會開始討論解凍這些資產。」

巴基斯坦仍在努力調解各方，伊朗外交部7日表示巴基斯坦內政部長納克維(Mohsin Naqvi)在德黑蘭會見了伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)，並向伊朗最高領導人轉交了巴基斯坦總理的一封信，但沒有進一步細節。

伊朗民眾在德黑蘭集會支持政府。(歐新社)