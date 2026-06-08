伊朗戰爭非戰非和 美軍高度戒備壓力大

伊朗戰事非戰非和，讓美軍長期處於高度戒備狀態。圖為中央司令部發布的照片顯示，美軍2024年正準備人道援助物資。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗戰事進入停火未定的危險階段，美軍仍須高度戒備。

伊朗戰事進入停火未定的危險階段，美軍仍須高度戒備。 重點二： 官兵長期待命與飛彈消耗沉重，補庫與裝備人員皆承壓。

官兵長期待命與飛彈消耗沉重，補庫與裝備人員皆承壓。 重點三：傷兵與軍眷受影響明顯，戰爭支持度也因而下滑。

伊朗 戰爭開打已14周，進入既非和平、又非全面戰爭的狀態，川普 總統已揚言和平談判若失敗，將重新全面轟炸伊朗，這項威脅要求美軍保持高度戒備，使得官兵和軍眷都承受巨大壓力。

路透報導，美軍中央司令部 退役上將沃特爾（Joseph Votel）稱當前的衝突階段是「非常危險的時期」，在停火期間保持部隊戒備是個不小的挑戰，「領導層要確保士兵箭在弦上，這是很大的壓力。」一位匿名官員也表示要隨時保持「第10級」警戒狀態、做好隨時出動的準備，是一項非常緊張且困難的行動任務。

軍事行動的壓力也體現在龐大的彈藥消耗，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)便說美國的巡弋飛彈和防空飛彈可能需要數年才能完全補充。華府智庫國際暨戰略研究中心(CSIS)飛彈防禦計畫主任卡拉科(Tom Karako)表示不僅僅是庫存正在減少，戰爭代價高昂，不僅消耗飛彈也磨損裝備和人員。

伊朗戰事非戰非和，讓美軍長期處於高度戒備狀態。圖為中央司令部發布的照片顯示，美軍2024年正準備人道援助物資。(路透)

這種延長戰時狀態使得軍隊不得不調整兵力布署。馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)正大量接收傷兵，大約400名美軍在衝突中受傷，許多人是腦外傷。軍方稱超過90%的人員經治療已重返崗位，但有13名官兵在衝突中喪生。

軍眷也面臨壓力，眼見伊朗媒體常常發布襲擊美國船隻和飛機的新聞，他們卻不知道真偽或細節。一名匿名陸軍後備役中士的母親表示，兒子親眼目睹伊朗無人機多次襲擊他的陣地，她卻只能每天發一條簡訊問候兒子。這位母親也抗議要求結束戰爭，這場戰爭已經損害了川普的支持度。在路透/益普索（Reuters/Ipsos）今年5月做的一項民調中，僅有四分之一的受訪者認為美國在伊朗的軍事行動是值得的。

被要求評論美軍的高壓狀態時，國防部發言人帕內爾(Sean Parnell)表示軍方已做好準備「以所有想像得到的方式」來支持部署的軍隊，並為美軍優秀的部隊感到自豪，「他們的勇氣、隨時準備、堅韌不拔的精神、無可比擬的專業素養，正是他們成為人類歷史上最強大戰鬥力量的原因。」