我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

伊朗戰爭非戰非和 美軍高度戒備壓力大

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗戰事非戰非和，讓美軍長期處於高度戒備狀態。圖為中央司令部發布的照片顯示，美軍...
伊朗戰事非戰非和，讓美軍長期處於高度戒備狀態。圖為中央司令部發布的照片顯示，美軍2024年正準備人道援助物資。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗戰事進入停火未定的危險階段，美軍仍須高度戒備。
  • 重點二：官兵長期待命與飛彈消耗沉重，補庫與裝備人員皆承壓。
  • 重點三：傷兵與軍眷受影響明顯，戰爭支持度也因而下滑。

伊朗戰爭開打已14周，進入既非和平、又非全面戰爭的狀態，川普總統已揚言和平談判若失敗，將重新全面轟炸伊朗，這項威脅要求美軍保持高度戒備，使得官兵和軍眷都承受巨大壓力。

路透報導，美軍中央司令部退役上將沃特爾（Joseph Votel）稱當前的衝突階段是「非常危險的時期」，在停火期間保持部隊戒備是個不小的挑戰，「領導層要確保士兵箭在弦上，這是很大的壓力。」一位匿名官員也表示要隨時保持「第10級」警戒狀態、做好隨時出動的準備，是一項非常緊張且困難的行動任務。

軍事行動的壓力也體現在龐大的彈藥消耗，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)便說美國的巡弋飛彈和防空飛彈可能需要數年才能完全補充。華府智庫國際暨戰略研究中心(CSIS)飛彈防禦計畫主任卡拉科(Tom Karako)表示不僅僅是庫存正在減少，戰爭代價高昂，不僅消耗飛彈也磨損裝備和人員。

伊朗戰事非戰非和，讓美軍長期處於高度戒備狀態。圖為中央司令部發布的照片顯示，美軍...
伊朗戰事非戰非和，讓美軍長期處於高度戒備狀態。圖為中央司令部發布的照片顯示，美軍2024年正準備人道援助物資。(路透)

這種延長戰時狀態使得軍隊不得不調整兵力布署。馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)正大量接收傷兵，大約400名美軍在衝突中受傷，許多人是腦外傷。軍方稱超過90%的人員經治療已重返崗位，但有13名官兵在衝突中喪生。

軍眷也面臨壓力，眼見伊朗媒體常常發布襲擊美國船隻和飛機的新聞，他們卻不知道真偽或細節。一名匿名陸軍後備役中士的母親表示，兒子親眼目睹伊朗無人機多次襲擊他的陣地，她卻只能每天發一條簡訊問候兒子。這位母親也抗議要求結束戰爭，這場戰爭已經損害了川普的支持度。在路透/益普索（Reuters/Ipsos）今年5月做的一項民調中，僅有四分之一的受訪者認為美國在伊朗的軍事行動是值得的。

被要求評論美軍的高壓狀態時，國防部發言人帕內爾(Sean Parnell)表示軍方已做好準備「以所有想像得到的方式」來支持部署的軍隊，並為美軍優秀的部隊感到自豪，「他們的勇氣、隨時準備、堅韌不拔的精神、無可比擬的專業素養，正是他們成為人類歷史上最強大戰鬥力量的原因。」

精華 FAQ

  • 戰事已持續14周，既不是和平也不是全面戰爭，且川普揚言談判失敗就再度轟炸伊朗，因此美軍必須長期維持高戒備，領導與官兵都承受極大壓力。

  • 國防部長指出，巡弋飛彈與防空飛彈可能要數年才能補齊，顯示庫存快速下降；同時戰爭也磨損裝備與人員，使戰力維持與後勤補給都更困難。

  • 約400名美軍受傷、13人喪生，軍眷只能依靠零碎訊息掌握前線情況，焦慮加劇；民調也顯示僅四分之一受訪者認為這場軍事行動值得，支持度偏低。

伊朗 美軍中央司令部 川普

上一則

川普：我沒承諾重返白宮不會發生新戰爭 美伊只打3個月

下一則

伊戰百日 伊朗飛彈突狂襲以色列 川急介入喊停

延伸閱讀

川普不急與伊朗達成談判 美再襲伊朗軍事設施

川普不急與伊朗達成談判 美再襲伊朗軍事設施
封鎖伊朗為何不奏效？紐時：不見血的消耗戰 遇上沒耐心的川普

封鎖伊朗為何不奏效？紐時：不見血的消耗戰 遇上沒耐心的川普
川普：伊朗自認強大 但飛彈數僅剩開戰時21-22%

川普：伊朗自認強大 但飛彈數僅剩開戰時21-22%
美國談判中突空襲伊朗 紐時曝光原因 美方：停火仍有效

美國談判中突空襲伊朗 紐時曝光原因 美方：停火仍有效

熱門新聞

圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

2026-06-01 06:47
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃