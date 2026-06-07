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以伊一觸即發 川普急電 內唐亞胡「勉強同意」按兵不動

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年底在佛州海湖莊園會晤。(路透)
川普總統（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年底在佛州海湖莊園會晤。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普急電內唐亞胡，要求暫緩對伊朗報復行動。
  • 重點二：美方稱正接近與伊朗達成協議，盼爭取更多時間。
  • 重點三：以軍空襲貝魯特真主黨據點，黎方稱造成2死20傷。

以色列7日打擊黎巴嫩真主黨位於貝魯特南部郊區據點，伊朗隨即發射至少四波飛彈反擊以色列。川普總統同日受訪警告以色列不要報復，並緊急通話以總理內唐亞胡要求為美伊外交談判爭取更多時間；隨後內唐亞胡在通話中「勉強同意」（pseudo agreed）按兵不動。

以色列軍方7日打擊真主黨位於貝魯特南部郊區的據點，根據黎巴嫩衛生部，這是行動造成至少2死、20傷。美國高層表示，川普政府並未對以色列空襲貝魯特開綠燈。

政治新聞網Axios引述一名美國高層官員與以色列消息人士描述，川普在通話中要求內唐亞胡暫緩報復行動，稱因為「就協議來說，我們快要取得成果了」。

內唐亞胡提出反駁，但最後「勉強同意」按兵不動。

這名美國官員說：「我們認為總統爭取到了一點時間。他相當堅持認為，我們接近與伊朗達成協議。我不認為以色列即將發動攻擊。」他進一步形容，這次通話較上周兩人緊張的通話更平和，川普也沒有對內唐亞胡提高音量。

這名官員還說：「我們正處於一個關鍵時刻，既然已經進入最後關頭，為何要危及一項可能達成的協議？總統認為，我們已經在這件事上耗了三個月，現在是結束這件事的時候。」

精華 FAQ

  • 因美方認為與伊朗的外交談判已接近取得成果，若以色列立即報復，可能破壞最後階段的協議，因此川普要求先按兵不動。

  • 以軍打擊黎巴嫩真主黨在貝魯特南部郊區的據點，根據黎巴嫩衛生部統計，行動至少造成2人死亡、20人受傷。

  • 美方官員表示，內唐亞胡雖先提出反駁，但最後仍在通話中勉強同意暫不報復；川普也認為因此爭取到了一點時間。

川普 以色列 黎巴嫩

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