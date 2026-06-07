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伊朗彈襲以色列 川普警告內唐亞胡別報復 勸伊朗回談判桌

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統5日在空軍一號接受媒體短訪。（路透）
川普總統5日在空軍一號接受媒體短訪。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗以飛彈反擊以色列，並宣稱攻擊拉馬特大衛空軍基地。
  • 重點二：這波衝突源於以軍空襲貝魯特南部真主黨據點，造成死傷。
  • 重點三：川普呼籲伊朗回談判桌，並將要求內唐亞胡不要報復。

華盛頓郵報報導，以色列7日空襲黎巴嫩首都貝魯特南部，伊朗隨即發動至少4波飛彈攻勢反擊以色列，這是美伊4月停火以來德黑蘭首度鎖定耶路撒冷，是這場中東戰爭最嚴重的一次升級。川普總統事後喊話伊朗重回談判桌，且受訪稱將要求以色列總理內唐亞胡不要回擊。

這次局勢升級源於以色列軍方7日稍早打擊真主黨位於貝魯特南部郊區的據點，造成至少2死、20傷。當晚約10時，以色列國防軍證實偵測來自伊朗飛彈，引發全國各地警報，而所有飛彈都已被攔截；軍方並宣布全國各地停課，集會受限制。

根據伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News），伊朗伊斯蘭革命衛隊表示已攻擊以色列北部的拉馬特大衛空軍基地。

以色列國防軍發言人德弗林（Effie Defrin）聲明表示：「伊朗恐怖政權再次選擇恐怖行動，犯下了嚴重錯誤。」他補充，以軍將持續在黎巴嫩各地展開行動，不會容忍任何針對以色列的攻擊行為。一名以色列官員告訴華郵，以色列將予以強力回應。

以伊升級後，川普受訪福斯新聞表示，不滿以色列攻擊貝魯特郊區，並稱伊朗反擊以色列對結束戰爭的談判無濟於事。川普說：「我對伊朗的建議是，你們已經射了飛彈，這樣就夠了，回到談判桌前，達成協議吧。」

川普受訪政治新聞網Axios表示，將致電內唐亞胡，要求以色列不要還擊伊朗。

川普另受訪金融時報時強調，這次事件不會對美伊協議造成影響。他並表示，內唐亞胡沒得選，只能接受美國與伊朗談成的任何協議，他說：「我說了算。所有事情都由我說了算。他說了不算。」

問及若這類協議最終因內容本身談不攏而破局，接下來會發生什麼事，川普稱，他會考慮對伊朗發動突襲，或者代表繼續封鎖伊朗。

精華 FAQ

  • 導火線是以色列7日先空襲黎巴嫩首都貝魯特南部，打擊真主黨據點並造成死傷，隨後伊朗發動至少4波飛彈攻勢回擊以色列。

  • 根據伊朗半官方媒體報導，伊朗革命衛隊表示已攻擊以色列北部的拉馬特大衛空軍基地，並將此視為對以色列行動的回應。

  • 川普表示不滿以色列先打貝魯特郊區，並呼籲伊朗停止升高衝突、回到談判桌；他還說會致電內唐亞胡，要求以色列不要反擊。

以色列 伊朗 川普

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