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美情報曝光 以色列「失控竊聽」川普伊朗談判策略 3高層淪目標

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）去年12月29日在佛州會晤以色列總理內唐亞胡（左）。（路透）
美國總統川普（右）去年12月29日在佛州會晤以色列總理內唐亞胡（左）。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國情報評估將以色列對美間諜威脅升至最高嚴重等級。
  • 重點二：以方疑鎖定川普伊朗談判核心幕僚，積極竊聽情蒐。
  • 重點三：美以雖密切合作對伊朗作戰，但新警告恐影響情報分享。

紐約時報報導，美國反情報部門評估，以色列對美國構成的間諜威脅已升至最高的「嚴重」等級，且近期報告披露以色列加大對美國高層的竊聽行動，目的掌握美國總統川普伊朗談判中的策略與不斷變化的立場。一名高層官員直言，川普第二任期期間，以色列情報單位對美國高層情蒐的積極程度已經「失控」。

近期美國情報報告對以色列情報機構竊聽美方談判代表表達關切，憂心以方加強竊聽以下三人：川普首席談判代表威科夫，五角大廈最高文官、國防部政策次長柯伯吉，以及負責五角大廈中東政策的迪米諾（Michael P. DiMino IV）。柯伯吉為何成為目標尚不完全清楚，但他是內部主張克制外交的代表人物。

另一份由國防情報局（Defense Intelligence Agency）與其他軍事情報單位撰寫、聚焦數年前較早事件的報告指出，以色列構成的反情報威脅等級，近幾周已從「高」調升至最高級的「嚴重」，高於美國所有盟友及部分美國敵對國家。

紐時並引述美官員指，在美國盟友之中，只有南韓在特定情況下被評為「高」風險，接近美方對以色列間諜行動的憂慮程度。

美以在伊朗戰爭初期立場大致一致，川普支持內唐亞胡推翻伊朗神權政府的目標；但雙方很快分歧，美方著重削弱伊朗軍力、逼其談判讓步，以色列則希望伊朗強硬派政權失去掌控。

紐時形容，美以長期清楚也容忍彼此互相刺探情報，但部分美國官員表示，以方為掌握美方在伊朗談判的立場而加強相關行動，已經越線。

報告指出，以色列相關反情報事件自2024年底、拜登政府施壓以色列限制對加薩的攻擊時開始增加，至2025年川普政府評估攻擊伊朗期間仍持續增加。

報告列舉包括以色列軍事情報官員2021年被發現在美國國防情報局總部安裝竊聽裝置，以及以色列國家安全局（Shin Bet）人員去年試圖在美國特勤局車輛內安裝竊聽器。

美官員也指出，部分川普政府高層習慣搭私人飛機、用個人手機處理國安事務，更容易成為竊聽目標。

這些報告正值美以共同對伊朗作戰、軍事協調密切程度超越以往任何時候，以色列軍官甚至與美軍官員在中央司令部並肩工作。新的間諜警告可能使雙方進一步整合作戰規畫變得複雜，尤其若五角大廈限制與以方分享資訊，影響可能更大。

精華 FAQ

  • 報導指出，美方反情報評估已把以色列對美國的威脅升到最高的「嚴重」等級，甚至高於多數盟友與部分敵國，顯示華府對其情蒐行動高度警戒。

  • 美國情報報告點名三人可能遭鎖定：川普首席談判代表威科夫、國防部政策次長柯伯吉，以及負責中東政策的迪米諾；目的在掌握伊朗談判立場。

  • 由於美以正密切協調對伊朗軍事行動，新的間諜警告可能迫使五角大廈限制與以方分享資訊，進一步增加作戰規畫與情資合作的難度。

以色列 伊朗 川普

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