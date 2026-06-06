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川普：伊朗自認強大 但飛彈數僅剩開戰時21-22%

記者胡玉立／即時報導
川普總統5日皆受NBC訪問表示，伊朗領導人自認為「強大」又「驕傲」，所以尚未與美...
川普總統5日皆受NBC訪問表示，伊朗領導人自認為「強大」又「驕傲」，所以尚未與美國達成終止戰爭協議。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普稱伊朗自認強大驕傲，仍未與美國達成終戰協議。
  • 重點二：他估計伊朗飛彈僅剩開戰時約百分之二十一至二十二。
  • 重點三：美伊停火多次延長後再起衝突，荷莫茲海峽局勢升溫。

川普總統5日受訪表示，伊朗領導人認為自己很「強大」又「驕傲」，所以尚未與美國達成終止戰爭協議。但川普說，他們終究「別無選擇」。川普並認為，伊朗目前擁有的飛彈數量大約只有開戰時的21%至22%。

川普說：「他們很堅強，他們很驕傲，有些事情他們從沒想過自己非得做不可。但他們已別無選擇；只是還需要一些時間。」

川普是在威斯康辛州奇珀瓦福爾斯（Chippewa Falls）造勢時接受國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目主持人維爾克（Kristen Welker）專訪，做出上述表示。

美伊戰爭已持續四個月；雙方4月達成停火協議，且多次延長停火；目前美伊正為終止戰爭進行談判。但近日雙方在荷莫茲海峽附近又發生衝突，緊張局勢再次升級。

川普在訪談中，批評那些催他趕快與伊朗達成終戰協議的人。他說：「做這些事需要數年時間。」他將這場衝突與越南戰爭相比：「我進展神速；才三個月而已。要知道，越南戰爭持續了19年。我才打了三個月，他們就在問：『哇，你什麼時候才會贏？』如果我是民主黨人，就沒人會這樣說。但是沒關係，我習慣了。」

川普指出，美國迄今已「徹底摧毀伊朗的軍隊」，但伊朗仍擁有一些飛彈和無人機。他說：「大部分無人機工廠已被摧毀，大部分發射台已被摧毀，大部分飛彈製造區已被摧毀。但他們仍有生產能力。他們還有一些飛彈和無人機；我估計大概有21%到22%的飛彈，數量是不少，但跟我們最初發動攻擊時相比，情況已大不相同。」

伊朗本周在波斯灣發動一系列攻擊，甚至攻擊科威特國際機場，顯示仍擁有飛彈和無人機作戰能力。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）3日向國會眾議員表示，川普政府的軍事行動「已經結束」；本周稍早的空襲只是「防禦性質」，是回應伊朗對荷莫茲海峽附近船隻的攻擊。

川普3日接受紐約郵報「Pod Force One」政治播客採訪時表示，伊朗已經同意不會擁有核武器。他說美國對荷莫茲海峽的封鎖「可能」在勞動節前解除，但後來又補充說：「可能性不大。」

精華 FAQ

  • 川普表示，伊朗領導人自認很強大、很驕傲，因此尚未與美國達成終戰協議；但他認為伊朗終究別無選擇，只是還需要一些時間。

  • 川普說，美國已摧毀伊朗多數無人機工廠、發射台與飛彈製造區，伊朗仍有部分生產能力；他估計其飛彈僅剩開戰時的21%到22%。

  • 文章指出，美伊戰爭已持續四個月，4月後多次延長停火並持續談判；但近期荷莫茲海峽附近再爆衝突，伊朗也在波斯灣發動攻擊，局勢再度升高。

川普 伊朗

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