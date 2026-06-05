美傳擬取消向德部署戰斧飛彈 擔憂自身庫存及俄報復

美國陸戰隊與日本自衛隊2025年9月15日舉行「堅定之龍」年度軍事演習期間，美國陸戰隊岩國航空基地向媒體展示可發射戰斧巡弋飛彈的「提豐」陸基飛彈系統。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國擬取消向德國部署戰斧飛彈，主因是庫存吃緊與擔憂俄羅斯報復。

美國擬取消向德國部署戰斧飛彈，主因是庫存吃緊與擔憂俄羅斯報復。 重點二： 若計畫喊停，將推翻拜登政府協議，也使德國失去急需的防衛能力。

若計畫喊停，將推翻拜登政府協議，也使德國失去急需的防衛能力。 重點三：美方正縮減對北約承諾，歐洲則因俄軍飛彈威脅而持續提高警戒。

Politico 4日獨家報導，美國與重要盟友德國 之間一項規畫已久的協議恐出現重大逆轉。五角大廈 預計將取消向德國部署戰斧巡弋飛彈的計畫，除了美方武器庫存日益縮減外，官員也擔心俄羅斯 會將此舉視為升高局勢。

兩名歐洲官員與一名美國官員表示，美方官員擔心，如果川普政府推動在歐洲中部部署精準飛彈的計畫，莫斯科可能採取報復行動。然而，任何不交付飛彈的決定，都將使拜登政府時期達成的協議付諸東流，也將使德國失去領導人認為迫切需要的防衛能力。

美國或許擔心莫斯科，但德國與歐洲其他國家必須面對家門口持續進行的俄烏全面戰爭。俄羅斯長期在波蘭與立陶宛之間的加里寧格勒（Kaliningrad）飛地部署具核能力的伊斯坎德爾（Iskander）飛彈，也在白俄羅斯部署中程「榛樹」（Oreshnik）飛彈，能在數分鐘內打擊歐洲全境。由於東歐與中歐國家仍在部署可與之匹敵的系統，因此始終對相關部署保持高度警戒。

即使主要擔心俄羅斯的反應，美國官員可能也憂心自身武器庫存日益縮減。美軍在伊朗戰爭初期數周內消耗數千枚戰斧與愛國者飛彈。國防部長赫塞斯5月向國會表示，要補充衝突期間消耗的彈藥，將需要「數月甚至數年」時間。

對德國官員而言，戰斧飛彈部署可能取消尤其令人不安。德方正加速現代化長期萎縮的軍隊，以作為抵禦俄羅斯侵略的防線。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）5月受訪時表示，由於戰斧巡弋飛彈數量有限，原本就不認為美國會在德國部署這款射程超過約1600公里的飛彈。他說：「美國人現在連自己都不夠用了。」

五角大廈未回應詢問。報導指出，這項可能取消部署的決定，也反映美國正重新調整數十年來鞏固跨大西洋關係的緊密合作架構，並逐步收縮對北約的軍事承諾，包括取消數千名美軍部署德國的計畫，以及撤回部分軍事資產。

北約歐洲盟軍最高統帥、同時也是駐歐美軍司令葛林凱維奇（Alexus Grynkewich）上將近日向軍事領袖表示，美國將把裝備與部隊「重新聚焦」至其他地區，歐洲「現在以及近期內都能承擔更多責任」。