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「荷莫茲接班人」演到哪？經濟學人：美伊談判卡住藏1玄機

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。（歐新社）
川普總統3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。（歐新社）

英國經濟學人3日報導，美伊停戰談判再度經歷毫無進展的一周，過程峰迴路轉堪稱川普總統的實境秀續作，名為「荷莫茲海峽接班人」。從美伊協商臨時協議卡在不該成為障礙的細節來看，這項半成品協議將變成永久狀態，或至少是長期現狀。不過，即使雙方最終達成協議，恐怕也難以持久，川普實境秀搞不好下半年在德黑蘭回歸，製作團隊甚或轉往古巴拍外傳。

經濟學人將美伊談判形容為新一檔實境秀「荷莫茲海峽接班人」（The Hormuz Apprentice），主題是川普對伊朗的戰爭，劇情峰迴路轉。川普先稱快要決定是否延長停火，隨後又要求修改；伊朗暗示可能退出談判，川普嗆不再回應，但雙方仍繼續談。矛盾的是，雙方名義上停火，實際上數周來仍交火。

報導並描述，這檔秀收視不佳，每集都停在同樣的懸念。美伊大致同意先延長停火至少60天、重開荷莫茲海峽，並以有限鬆綁制裁換取伊朗縮減核計畫。不過這只是臨時的一項諒解備忘錄，最終協議仍待後續談判。

經濟學人指出，談判卡在非常細節的分歧，這點耐人尋味。

伊朗要求簽署臨時協議後，先解凍約60億至120億美元資產；川普則要求伊朗更明確承諾不發展核武，並放棄超過400公斤接近武器級濃縮鈾的庫存。

奇怪的是，若一切照計畫推進，伊朗到了夏末應交出鈾庫存，換取更大規模的經濟利益。既然如此，伊朗為何堅持先拿一筆相對有限的預付款？而若臨時協議文字本來就不具約束力，川普又為何如此執著於伊朗核計畫的措辭？

更深層的原因可能是，雙方都不只把這看成臨時協議，而是擔心它最後變成長期現狀。華府一名阿拉伯外交官說：「這不會是第一次。我們以前看過川普這樣做。」

這種未完成的協議，令人想起川普去年10月推動的加薩停火。當時停火原本只是第一步，後續還要談哈瑪斯解除武裝、以色列撤軍與加薩重建；但8個月過去，這些目標至今全未實現。

若美伊協議無法完成，利害關係很大，對美國的風險在於伊朗核問題懸而未決。伊朗高濃縮鈾可能仍留在境內，美以情報單位肯定正嚴密監控，但也無法保證萬無一失；而要防止伊朗取回鈾庫存，美軍勢必得長期在區域維持高度戒備。即使伊朗暫時無法取回鈾，也可能繼續推進核彈頭設計與飛彈搭載等技術。這也會使美國戰爭目標落空，讓川普難堪。

對伊朗而言，最大壓力仍是經濟。戰爭已造成數十億美元損失、100萬人失業，5月年通膨率高達77%，商品通膨更達114%，任何預付款都很快會耗盡。

因此，若伊朗取得石油出口豁免，意義遠大於一次性解凍資產。

這種半成品協議代表局勢不會很快恢復，對美伊任一方都不是理想狀態，但對伊朗是最不壞的結果，若德黑蘭能出口部分石油。美國、以色列與波灣國家將持續面臨伊朗核彈威脅，以及長期經濟不確定性；這同時代表這種局面無法持久。

經濟學人最後調侃，「荷莫茲海峽接班人」的製作人或許是放個暑假，或者轉往古巴哈瓦那拍外傳，但川普實境秀下半年可能就再度回歸。

AI摘要

文章摘要整理：

經濟學人指出，美伊談判雖表面接近停火安排，實則卡在細節與信任疑慮，臨時協議可能演變成長期現狀，讓核風險與區域緊張持續存在。

精華 FAQ

  • 因為談判反覆出現轉折卻始終沒有實質進展，雙方一邊放話、一邊繼續協商，情節像節目懸念不斷卻每集都停在同一關卡。

  • 主要卡在伊朗要求先解凍數十億美元資產，以及美方要求伊朗更明確承諾不發展核武，並交出接近武器級的濃縮鈾庫存。

  • 對美國而言，伊朗核問題會持續懸而未決，區域軍事戒備也難以降低；對伊朗而言，雖可暫得經濟喘息，但壓力仍大，局勢不穩將延續。

荷莫茲海峽 伊朗 川普

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