不能比歐巴馬弱 CNN：伊朗要求達共識就給錢 川普拒付款

川普總統3日在白宮橢圓辦公室舉行的行政命令簽署儀式上回答記者提問。（歐新社）

美國有線電視網（CNN） 3日引述一名知情美方官員報導，由於川普 總統渴望達成一項被視為優於前總統歐巴馬 政府時期協議的新協議，美伊談判目前仍存在的關鍵癥結之一，就是資金補償問題。

這名官員表示，伊朗 已向調停方傳達，希望雙方一旦就初步諒解備忘錄達成共識，就能立即獲得某種形式的財務補償，而非延後至未來某個時間點才發放。但川普政府官員擔心，若在如此早期階段就解凍資金，可能減輕美國在戰爭期間對伊朗施加的經濟壓力，進而削弱華府手中對德黑蘭的重要籌碼。

川普政府認為，維持這項對伊朗施壓的籌碼，對美國進入第二階段談判至關重要。另外，川普經常以「一托盤一托盤現金」（pallets of cash）批評前總統歐巴馬向伊朗提供財務補償的決定。他已明確告知團隊，希望任何協議都被視為遠比2015年達成的協議更加強硬，並避免任何可能被解讀為向伊朗送錢的做法。

歐巴馬政府2015年達成的協議曾為伊朗解凍17億美元資金，而伊朗在本輪談判中尋求的金額高達120億美元。知情人士透露，川普擔心外界將他簽署的協議與歐巴馬時期的協議相提並論，因此已告訴顧問，不會簽署任何由美國直接向伊朗提供資金的協議。

考量到伊朗不太可能接受毫無補償的協議，官員坦言，這個問題既涉及財務安排，也涉及對外訊息傳達。顧問團隊已研究多項方案，包括由卡達等第三國向伊朗提供資金，同時避免美國直接付款給伊朗政府。

另一項方案則是解凍伊朗資產，但僅限於人道用途，資金將支付給經核准的藥品、食品及農產品供應商，而非直接交付伊朗政府。

知情人士表示，顧問團隊也曾討論設立一項協助伊朗重建的投資基金，一旦雙方達成最終協議，就提供數十億美元資金協助重建。美國不會參與投資，主要資金將來自波斯灣國家。

不過，白宮堅持，在伊朗交出高濃縮鈾庫存之前，不會獲得任何財務紓困措施，並以「沒有鈾，就沒有錢」作為這項紅線的口號。