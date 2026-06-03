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美伊談判卡關 川普爆粗口罵內唐亞胡：你他Ｘ的瘋了

編譯盧思綸／綜合報導
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據傳川普總統(右)緊急致電以色列總理內唐亞胡(左)要求他不得攻擊黎巴嫰，甚至爆粗...
據傳川普總統(右)緊急致電以色列總理內唐亞胡(左)要求他不得攻擊黎巴嫰，甚至爆粗口飆罵內唐亞胡「你他Ｘ的瘋了」，宣稱「現在所有人都討厭以色列」。(路透)

政治新聞網Axios報導，伊朗不滿以色列加強攻擊黎巴嫩，一度威脅退出與美國的談判，川普總統因此緊急致電以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)要求收手，甚至爆粗口飆罵內唐亞胡「你他Ｘ的瘋了」，宣稱「我在救你的命，現在所有人都討厭以色列」。

Axios引述兩名美國官員及其他消息人士透露，川普在通話中怒罵內唐亞胡忘恩負義，並稱在內唐亞胡貪腐案審理期間出手相助。

報導說，川普緊急致電內唐亞胡說：「要不是我，你早就被關了。我是在救你的命。現在所有人都討厭你。因為這件事，所有人都討厭以色列。」消息人士形容川普「氣炸了」，一度對內唐亞胡大吼：「你他Ｘ的到底在幹什麼？」

以軍近來逐漸深入黎巴嫩南部，內唐亞胡先前表示打算攻打黎巴嫩首都貝魯特南郊的真主黨大本營。一名美國官員描述，川普告訴內唐亞胡，以軍若真的攻擊貝魯特，以色列在國際上將更為孤立。這名官員說，川普認同以色列有權自衛，但他認為內唐亞胡近來的作法已超出必要範圍。

內唐亞胡事後聲明說，他告訴川普，如果真主黨不停止攻擊以色列，以軍將攻擊貝魯特目標。紐時說，內唐亞胡在川普施壓下，似乎收回立即攻打貝魯特的威脅，但仍強調以軍將「持續在黎巴嫩南部行動」。

由於以色列對黎巴嫩的攻勢，以及美國再度空襲伊朗部分沿海城市，伊朗官員1日曾放話說，決定暫時退出談判，對短期內達成協議已不抱太大希望。伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」(Khatam al-Anbiya)副司令阿塞迪(Mohammad Jafar Assadi)表示，「美國要求我們全面投降，但伊朗民族絕不會屈服」。

不過，伊朗半官方的梅爾通訊社(Mehr)2日報導，美伊停火協議草案「仍在討論中」，顯示談判又回到正軌。

川普1日在社群平台發文說，美伊談判「正以快速步調持續進行」，以色列與真主黨已同意停止相互攻擊。他同日受訪說，可能在「接下來一周」與伊朗達成延長停火並開放荷莫茲海峽協議。

據傳川普總統(左)緊急致電以色列總理內唐亞胡(右)要求他不得攻擊黎巴嫰，甚至爆粗...
據傳川普總統(左)緊急致電以色列總理內唐亞胡(右)要求他不得攻擊黎巴嫰，甚至爆粗口飆罵內唐亞胡「你他Ｘ的瘋了」，宣稱「現在所有人都討厭以色列」。(路透)

川普 以色列 黎巴嫩

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