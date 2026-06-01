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協議卡關 川普提更強硬條件 伊朗爭解凍資產解除制裁

編譯盧思綸／綜合報導
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民眾5月30日舉著伊朗國旗和黎巴嫩真主黨旗幟，在德黑蘭參加支持伊朗政府的集會。（...
民眾5月30日舉著伊朗國旗和黎巴嫩真主黨旗幟，在德黑蘭參加支持伊朗政府的集會。（美聯社）

美國媒體報導，美國總統川普上周與幕僚討論伊朗停火協議時，針對伊朗核子原料、解凍伊朗資金等問題提出更強硬條件，並已將修改後的版本送回伊朗。伊朗首席談判代表卡利巴夫說，除非確保伊朗人民利益，否則不會接受任何協議。

美國官員透露，川普已修改與伊朗的一份諒解備忘錄。這些官員表示，川普對方案中涉及解凍伊朗資金感到疑慮，因為他過去長期批評前總統歐巴馬10多年前簽署的伊朗核計畫協議，曾為伊朗解凍資金。

Axios報導，川普還希望進一步強化協議中的若干關鍵內容，包括如何處理伊朗的核子材料。

一名美國高級官員對Axios表示，川普已被告知，伊朗可能需要三天才能作出回應。這名官員說：「他們真的待在洞穴裡，而且不用電子郵件。」這句話顯然在形容伊朗領導層目前因安全因素而躲在安全地點，採取高度保密、低科技通訊方式。

這名官員說：「最終一定會達成協議。至於何時達成，我們還要觀察。我們願意等待，以確保川普總統要求的內容能夠落實。可能是一周內，可能更短，也可能需要更長時間。」

伊朗官員對半島電視台證實，談判仍面臨若干關鍵障礙，主要集中於經濟層面。首先是伊朗遭美國凍結資產的處理問題；其次是伊朗要求設立重建基金；第三則是伊朗要求解除或豁免其石油及石化產品出口所面臨的制裁。

伊朗首席談判代表兼國會議長卡利巴夫5月31日表示，不會接受任何未能保障伊朗人民權利的協議。他說：「伊朗不信任敵人的言辭和承諾。」

伊朗認為，解除制裁及解凍伊朗在海外銀行的資產，是任何與美國達成協議時必須獲得保障的核心權益之一。

川普29日曾在白宮戰情室與高層幕僚會商2小時，討論如何結束戰爭，但會後沒有宣布任何進展。根據先前的協議框架，美國與以色列將結束對伊朗的軍事行動，交換伊朗解除荷莫茲海峽的封鎖。至於伊朗核計畫未來走向等最棘手問題，將留待後續談判再處理。

歐巴馬 川普 伊朗

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