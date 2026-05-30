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以色列、黎巴嫩軍方數十年來首會談 美稱有助推動談判

中央社／華盛頓30日電
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美國國防部次長柯伯。（本報資料照片）
美國國防部次長柯伯。（本報資料照片）

美國高階官員表示，以色列黎巴嫩軍方官員29日在華盛頓舉行了「具建設性」的會談，並稱此次會議將可為即將展開的外交談判提供支持。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）在社群平台X發文證實，「今天我在五角大廈接待來自以色列與黎巴嫩的軍事代表團」，以進行支持兩國持續談判的安全會談。

他表示：「我們進行了富建設性的軍方對軍方會談。這將為下週由國務院主導的政治磋商提供參考。」

這是數十年來，以色列與黎巴嫩軍方官員首度會談。

柯伯吉說，美方預期很快就會再次召開會議，以持續推動安全談判。

不過，柯伯吉並未提及原定4月17日生效、終止以色列與伊朗撐腰真主黨（Hezbollah）之間戰鬥的停火協議。這項協議至今從未真正落實。

以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）29日表示，以軍已深入黎巴嫩腹地，並持續對該國南部發動猛烈轟炸。

據黎國衛生部，以軍對黎國南部城市泰爾（Tyre）3個地區的空襲造成11人喪生，其中包括1名救援人員，另有8人受傷。

真主黨則宣布同日對以國北部的士兵、軍營及軍事基地發動一系列攻擊。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，「務必全力促成停火」，這是確保談判取得進展的首要步驟。

本次五角大廈會議召開之際，美國與伊朗之間的談判仍在進行。德黑蘭（Tehran）希望將黎巴嫩戰線納入任何終戰協議中。

以色列 黎巴嫩 五角大廈

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