美伊暫時協議延長停火60天？川還未點頭 伊沒拍板

媒體報導，指美伊已獲致協議草案將停戰延長60天，但川普總統尚未批准。（歐新社）

美國官員透露，美國和伊朗 28日達成暫時協議，將延長停火期限60天、解除荷莫茲海峽 的航運限制，並啟動新一輪關於伊朗核計畫的談判；不過川普 總統尚未最終批准，伊朗官媒也表示協議還未拍板定案。

美聯社、路透報導，根據初步協議，美國將逐步解除封鎖伊朗港口，並同意放鬆制裁，允許伊朗出售更多石油。伊朗表示最近幾天已經允許一些商船通過，每天約24艘(戰前每天超過100艘)，但伊朗也對至少部分船隻收取了通行費。

伊朗本月初正式設立了一個收取費用的機構，引來本周美國對伊朗軍方的石油銷售部門實施新一輪制裁，財長貝森特(Scott Bessent)28日表示一旦達成協議，油價有望迅速下降。

一位匿名官員表示，備忘錄明確指出伊朗不得在荷莫茲海峽徵收通行費，並且必須在30天內清除海峽裡的所有水雷。另位匿名美國官員表示，雙方已就協議的大致框架達成共識，但他強調在川普簽署之前協議尚未生效，目前仍不確定川普是否會接受。

副總統范斯28日晚間證實已達成初步協議，但表示目前尚不清楚川普是否會批准該協議。

伊朗塔斯尼姆(Tasnim)通訊社引述一位接近談判團隊的消息人士的話稱，協議文本尚未最終定稿或確認。伊朗方面尚未向巴基斯坦調解方正式確認文本已經敲定。該人士強調，如果協議文本最終敲定，伊方將正式通知巴方並向公眾公布。在此之前，任何關於協議已最終完成的西方消息源說法「均不可信」。

一位官員表示，在為期60天的停火期間，首要談判議題之一是伊朗高度濃縮鈾的處置問題。伊朗據稱擁有440.9公斤純度高達60%的濃縮鈾，距離武器級90%的濃縮鈾僅一步之遙。伊朗尚未公開承諾放棄這批濃縮鈾，分析人士指出，伊朗若讓第三方接收濃縮鈾，可能會考慮讓中國或俄羅斯接收，但川普27日表示不滿意此方案。

伊朗也堅持，任何協議都必須包括以色列停止在黎巴嫩攻擊真主黨。以色列28日空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區、南部沿海城市提爾(Tyre)，黎巴嫩南部至少有14人喪命。27日晚間，美軍擊落了四架伊朗無人機；伊朗28日表示出於報復而向科威特境內的美軍基地開火。儘管美伊互相發動空襲並指責對方違反停火協議，但雙方並未恢復全面敵對狀態，仍在繼續談判。