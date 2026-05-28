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川普不急與伊朗達成談判 美再襲伊朗軍事設施

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普27日在白宮召集內閣會議，討論伊戰策略。(路透)
川普27日在白宮召集內閣會議，討論伊戰策略。(路透)

美伊停火至今尚未達成和平協議，美國總統川普27日表示，他不急於與伊朗達成「糟糕的協議」，他警告中東國家阿曼（Oman）不要干預荷莫茲海峽，否則將遭到轟炸；他也表示，不放心中國或俄羅斯取得伊朗的濃縮鈾。

路透獨家報導，一位美國官員說，美國軍方連夜對伊朗境內一處軍事目標發動新的攻擊，官員們認為該目標對荷莫茲海峽的美軍和商業海上交通構成威脅。 這位不願透露姓名的官員表示，美國軍方還攔截並擊落了多架構成類似威脅的伊朗無人機。 

華盛頓郵報報導，川普27日在白宮舉行內閣會議並接受媒體提問；被問及目前和伊朗談判的情況，他表示，「我認為我們進展非常順利，他們開始向我們提供那些他們必須交出的東西」。

川普說，如果伊朗照做，那很好，但如果他們不肯，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)「就會去徹底解決他們」。

紐約時報報導，川普在內閣會議上表示，目前不考慮放寬對伊朗的制裁，也不排除再對伊朗動武的可能性。國務卿魯比歐則說，接下來幾個小時到幾天內可看出談判是否能有進展。

這些言論與周末政府官員的聲明形成鮮明對比，當時官員表示，與伊朗達成的協議「已完成95%」。

當被問及戰爭何時結束時，川普說：「我們已經打了幾個月了。越南戰爭持續了19年，朝鮮戰爭持續了8年，阿富汗戰爭持續了很多年。」 早些時候，他曾說：「我們才打了幾個月。」

他說，伊朗「是在勉強談判」，並且錯誤認為「他們可以拖延時間」，因為川普將面臨今年中期選舉的政治壓力。川普說「我不在乎中期選舉」，不急於與伊朗達成協議。

川普27日也被問及是否能夠接受短期協議，他說伊朗的確希望掌控荷莫茲海峽，但海峽不該受任何掌控；川普並警告阿曼應循規蹈矩，否則美國將炸毀他們（blow them up）；川普表示，阿曼明白這一點。

至於是否會放心讓俄羅斯或中國拿走伊朗的濃縮鈾庫存，川普表示，「不，我不會感到放心」。

另外，根據「以色列時報」（The Times of Israel）報導，俄羅斯總統普亭訪問中國時，與中國國家主席習近平談及美伊衝突，普亭提議轉移並儲存伊朗的濃縮鈾至俄國；另外，以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）日前報導指出，伊朗可能考慮將六成的濃縮鈾轉移至中國。

川普27日被問及他是否能接受中國或俄國接收並儲存伊朗的濃縮鈾，他回答說，他不放心這麼做，指這樣不會讓他感到放心。

川普27日在白宮召集內閣會議，討論伊戰策略。(美聯社)
川普27日在白宮召集內閣會議，討論伊戰策略。(美聯社)

川普27日在白宮召集內閣會議，討論伊戰策略。圖中左起國務卿魯比歐、川普、國防部長...
川普27日在白宮召集內閣會議，討論伊戰策略。圖中左起國務卿魯比歐、川普、國防部長赫塞斯。(路透)

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