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無人機都靠它…SpaceX星鏈漲價 五角大廈被迫埋單換戰果

編譯中心／綜合報導
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美軍在美伊戰爭中大量倚賴SpaceX的星鏈，即使大漲價五角大廈也要被迫埋單。（美...
美軍在美伊戰爭中大量倚賴SpaceX的星鏈，即使大漲價五角大廈也要被迫埋單。（美聯社）

隨著馬斯克(Elon Musk)旗下星鏈網路導引的美國自殺式無人機，在美伊戰爭中開始取得顯著戰果，SpaceX高層得出一個結論：五角大廈應為使用其衛星Wi-Fi網路支付更多費用。

根據兩名知情人士，以及路透檢視的五角大廈文件，美軍對伊朗發動轟炸行動的幾周內，太空探索科技公司(SpaceX)高層與五角大廈官員會面，並主張軍方每個終端機僅支付約5000美元的連線費用，實際上卻是使用價值接近2萬5000美元的高階服務。

五位知情人士受訪時表示，雙方對於星鏈(Starlink)在LUCAS自殺無人機上的使用存在分歧，這款美國平價無人機與伊朗的「見證者」 (Shahed)無人機相當，可在目標區域上空盤旋，隨後俯衝撞擊並引爆。

知情人士指出，與沃爾瑪(Walmart)等商店販售的消費型星鏈終端機不同，SpaceX根據2023年的一項協議，向五角大廈出售名為「星盾」(Starshield)的軍用版本。星盾終端機既可以連接到商業星鏈衛星，也可以連接到另一個同樣名為「星盾」、安全度更高的獨立衛星群。

消息人士之一透露，SpaceX主張，LUCAS無人機的運作條件更符合其航空類別的訂閱服務，而非價格較低的陸地或移動式服務。五角大廈官員則反駁，2萬5000美元的月費是為飛機設計，而不是為那些只使用星鏈連線幾分鐘或幾小時的自殺無人機。

正加大對伊朗空襲力道的五角大廈最終同意SpaceX提出的漲價要求，使得每架LUCAS無人機的成本幾近翻倍。五角大廈最初為每架無人機支付約3萬美元。

SpaceX未回應置評請求。五角大廈也不願對路透有關SpaceX調高價格、其付費決定，或向伊朗公民提供星鏈手機服務計畫的報導發表評論。

五角大廈官員在一份聲明中表示，負責採購終端機的商業衛星通信辦公室(Commercial Satellite Communications Office)正致力於尋找其他競爭對手。

五角大廈 SpaceX 伊朗

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