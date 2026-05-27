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解凍換停戰？伊朗要求美釋出240億資金 矢言報復違反停火行為

編譯莊瑞萌／綜合報導
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美國25日再攻擊伊朗南部的飛彈基地，伊朗則宣稱擊落美軍的死神無人機。（美聯社）
美國25日再攻擊伊朗南部的飛彈基地，伊朗則宣稱擊落美軍的死神無人機。（美聯社）

伊朗25日要求美國釋出240億美元凍結資金以換取停戰，並在卡達會談中提出具體支付方案。稍早美軍對伊朗南部發動多波空襲，打擊飛彈發射場與布雷快艇。伊朗26日宣稱擊落美軍無人機並逼退F-35戰機，警告將果斷報復任何違反停火行為。

每日郵報(The Daily Mail)報導，伊朗要求川普總統釋出240億美元的凍結資金以結束戰爭，根據該國國營媒體報導，伊朗談判代表25日於卡達與美方官員會晤時，提出了這項大膽要求。伊朗方面希望，在簽署結束與美國戰爭的諒解備忘錄後，至少能立即取得一半的解凍資金，其餘款項則須在兩個月內完成轉帳。

稍早美軍針對伊朗南部發動多波空襲，目標鎖定飛彈發射場以及被美軍中央司令部指控、試圖在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)布雷的快艇。對此，伊朗當局則宣稱擊落一架美國無人機，並向一架F-35隱形戰機開火，迫使其逃離伊朗領空。

伊斯蘭革命衛隊聲稱，一架美軍MQ-9無人機在波斯灣上空遭到擊落。據了解，另一架先進無人機以及一架美軍F-35戰機，遭到伊朗防空火力攻擊後也被迫逃離。伊朗當局也發表聲明，警告稱美軍或其盟友任何違反停火的行為，伊朗將採取 「果斷」 的報復行動。

每日郵報已就伊朗說法的真實性，聯繫美國中央司令部與五角大廈尋求回應。

伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Ghalibaf)已前往卡達，商討如何建立機制以落實伊朗解凍資金的要求。在25日的打擊行動之後，伊朗聲稱美國公然違反雙方停火協議。

伊朗外交部在首次官方回應中表示，美國在過去48小時內，公然違反在霍爾木兹甘省(Hormozgan Province)的停火協議，「毫無疑問，伊朗伊斯蘭共和國不會對任何侵略行為不予回應，並且在捍衛伊朗主權方面絕不會有絲毫猶豫。」

儘管美方發動了攻擊，國務卿魯比歐(Marco Rubio)指出，協議並非遙不可及，仍有達成的空間。川普曾表示，除非伊朗當局同意放棄追求核武器並交出高濃縮鈾庫存，否則他不會與伊朗簽署協議。承載全球五分之一石油貿易的關鍵水道荷莫茲海峽，仍然是雙方主要爭議點，伊朗同時要求川普放寬對其港口的封鎖。由於這項封鎖，伊朗當局無法持續與中國及東南亞各國進行高利潤的石油交易。

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