美伊協議兩難無解 CNN：就算是川普 也難包裝成一場勝利

川普總統一再表示，美國與伊朗即將達成協議，但實際上仍有難題未解。（歐新社）

川普 總統一再表示，美國與伊朗 即將達成協議，結束這場他主導的戰爭。但這份協議不僅引發華府高度分裂，更可能是一場「令人不滿意的和平」。

外交圈盛傳，重新開放荷莫茲海峽 、放鬆美國對伊朗港口封鎖的妥協方案可能接近達成。

有線電視新聞網(CNN)指出，川普很難在政治上獲勝。民調顯示，多數美國民眾反對這場戰爭。浮現的潛在協議細節顯示，即使是川普，也未必有能力把這份和平協議包裝成一場勝利。

美方可能解凍部分伊朗資產並逐步解除封鎖，換取伊朗重新開放荷莫茲海峽。這實際上將確認伊朗在戰爭中奪取的談判籌碼，並拱手讓出美國重要談判工具。

此外，伊朗做出的任何不尋求核武承諾，在華府都將遭到強烈質疑。協議雖提出至少60天談判期以解決濃縮鈾與鈾庫存等剩餘爭議，鑑於問題複雜性，時間相當壓縮。歷史顯示，伊朗樂於將美國拖入持續數月或數年、毫無結果的外交談判。

伊朗外交部發言人貝卡伊25日表示，美伊在許多議題上已達成「一定程度理解」，不過協議並非迫在眉睫。他暗示，伊朗將尋求荷莫茲海峽部分控制權，這可能成為美國無法接受的條件。

協議內容遠不及川普3月要求的「無條件投降」。然而，隨著汽油價格上漲、川普支持率明顯下滑以及國會共和黨人對他在伊朗及其他問題上的支持減弱，川普面臨極大壓力，必須尋找某種解決方案。

部分共和黨人擔心，川普可能同意一項糟糕協議。北卡州共和黨參議員提里斯質疑，美國先前宣稱已摧毀伊朗防禦，如今卻可能接受伊朗保留核原料，「這怎麼說得通呢？」

參議院軍事委員會主席威克警告，此刻尋求協議，恐被視為軟弱。川普盟友、共和黨參議員葛理漢則擔憂，允許伊朗控制荷莫茲海峽，將改變區域平衡。

川普也面臨民主黨人壓力。民主黨參議員布克憤怒表示，川普說發動戰爭是為了解決伊朗核計畫，而協議未能解決問題，「川普把美國拖進這場戰爭，就像個被耍的傻子」。馬里蘭州參議員范霍倫警告，擬議中的協議將「帶我們回到戰前狀態」或更糟。

CNN指出，川普面臨兩個關鍵問題，一是他的協議是否比前總統歐巴馬2015年的核協議更嚴密？二是他撕毀歐巴馬核協議並發動戰爭，是否真讓美國在面對伊朗時處於更有利的位置？

報導認為川普已陷入困境，重啟戰爭可能帶來嚴重政治與經濟後果；但若以現有條件結束戰爭，同樣充滿問題，而且不得人心。