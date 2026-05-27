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美伊談判關鍵時刻…川普原擬大衛營開內閣會議 因天氣移師白宮

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普總統(右三)原定27日罕見地在大衛營召開內閣會議，後以天氣為由移師白宮。(...
川普總統(右三)原定27日罕見地在大衛營召開內閣會議，後以天氣為由移師白宮。(路透)

美國與伊朗和平談判進入緊要關頭，川普總統原定27日率全體內閣成員前往大衛營(Camp David)舉行高層會議，卻在最後時刻以「天氣惡劣」為由宣布移師白宮舉行，引發各界關注。

川普26日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，「鑑於明天(27日)可能出現惡劣天氣，我們將在白宮召開內閣會議，推遲前往大衛營的行程。」

白宮官員表示，該場會議的議程涵蓋外交政策最新進展與經濟等。

為展現內閣團結，所有閣員都將出席此次會議，包括即將卸任的國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)。

每日郵報報導，此次緊急會議正逢美軍25日攻擊伊朗南部；美軍中央司令部(USCENTCOM)25日證實對伊朗南部執行「自衛打擊」，摧毀兩艘試圖在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)布設水雷的伊斯蘭革命衛隊船隻，並打擊位於阿巴斯港(Bandar Abbas)附近的地對空飛彈基地。

USCENTCOM發言人霍金斯(Tim Hawkins)表示，此次打擊旨在「保護我軍不受伊軍威脅」，強調美軍「在停火期間保持克制」；不過，伊朗最高領袖隨即對美軍在中東的基地發出強烈警告。

川普上一次造訪大衛營是去年6月，兩周後，美國對伊朗核設施發動「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer)大規模空襲；如今，川普召開全體內閣會議，引發外界聯想是否將有重大決策。

在美伊談判層面，川普態度強硬，他25日在社群媒體上警告，「要麼達成對所有人都很棒的協議，要麼什麼都沒有，重返戰場再次開火，且規模會比以往更大、更猛烈，沒有人想要那樣。」

國務卿魯比歐(Marco Rubio)26日坦承，美伊會談仍在進行中，可能還需要「幾天」的密集磋商才能敲定細節。

美伊談判代表之前在卡達就更廣泛的框架持續磋商，議題包括重啟荷莫茲海峽商業航道、解除制裁，以及伊朗核計畫的後續安排；伊朗當局則堅持，必須先解決制裁和航運問題，才可能在核議題上讓步。

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