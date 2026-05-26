美軍再轟伊朗船艦 魯比歐撂話：荷莫茲海峽不開也得開

美國國務卿魯比歐赴新德里出席美日印澳四方對話外長會議。(路透)

美國國務卿魯比歐 26日表示，儘管美軍再度打擊伊朗 目標，美方與伊朗仍可能達成終戰協議，但雙方仍在磋商初步文件的具體文字，談判可能還要數天才會明朗。魯比歐在印度齋浦爾告訴隨行記者，卡達當天仍有相關談判進行，雙方正在就協議語言來回討論。

魯比歐到印度出席四方安全對話（Quad）外長會議。這次四國外長會議是自2024年9月以來Quad第3次部長級會談，出席代表包括澳洲外長黃英賢、印度外長蘇杰生（S. Jaishankar）、日本外相茂木敏充以及美國國務卿盧比歐。

魯比歐同時對荷莫茲海峽 撂下重話，稱海峽「必須開放」，而且「不管用什麼方式都會開放」。他批評伊朗封鎖或干擾通行的做法違法、不可持續，也不被世界接受。這番話顯示，美方一方面保留談判空間，另一方面也警告伊朗，若不透過協議重開海峽，美軍可能繼續以武力確保航道。

美國中央司令部表示，美軍25日在伊朗南部發動「自衛性打擊」，目標包括飛彈發射設施，以及試圖布設水雷的船隻。發言人霍金斯（Tim Hawkins）說，美軍行動是為保護美軍免受伊朗部隊威脅。聲明未公布打擊細節，但強調美軍仍在停火期間保持克制，同時持續防衛自身部隊。

伊朗國營媒體IRIB報導，當地時間凌晨四點半左右，南部港口阿巴斯港（Bandar Abbas）附近傳出多起巨大爆炸聲，但稱港市情況正常，地方官員仍在調查原因。這波攻擊發生之際，伊朗高階談判代表抵達卡達首都多哈，準備進行新一輪談判，美軍開火使原本脆弱的停火再度岌岌可危。

荷莫茲海峽是全球能源出口要道，伊朗封鎖海峽已推升油價並衝擊全球經濟。最新發展顯示，華府目前採取兩手策略：談判上允許協議文字再琢磨幾天，軍事上則直接打擊伊朗船隻與飛彈設施。魯比歐所謂「不管用什麼方式都會開放」，等於把談判期限與軍事壓力綁在一起，逼伊朗在協議重開與遭受更多打擊之間作出選擇。