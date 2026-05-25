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美國談判中突空襲伊朗 紐時曝光原因 美方：停火仍有效

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗南部阿巴斯沿岸21日可見荷莫茲海峽多艘船舶。(路透)
伊朗南部阿巴斯沿岸21日可見荷莫茲海峽多艘船舶。(路透)

美國中央司令部25日證實，在伊朗南部港口執行自衛打擊以因應伊朗部隊威脅，轟炸目標包括飛彈發射陣地，以及試圖部署水雷的伊朗船隻。紐約時報引述美國高層透露，伊朗地對空飛彈威脅到近20多艘部署在阿曼灣與阿拉伯海的美國海軍艦艇，其中包括2艘航空母艦及護航艦。

此舉正值伊朗談判代表抵達卡達，試圖化解雙方在核問題與德黑蘭金融紓困等安排上的僵局，恐導致美伊談判生變。

美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，美軍25日在靠近荷莫茲海峽的阿巴斯港（Bandar Abbas）附近執行自衛打擊。他並強調，在停火期間，中央司令部仍會在保持克制的同時，持續保衛美軍部隊。

另有2名消息人士告訴福斯新聞，這次行動並不代表停火破裂。

美伊停火約6周後，美軍5月初評估顯示，伊朗軍事能力恢復速度遠超預期，已重新取得多數飛彈陣地、發射器與地下設施的使用權，沿荷莫茲海峽33處飛彈陣地中，更有30處已恢復運作，足以威脅通過當地的美軍艦艇與油輪。儘管川普政府一再宣稱，美以為期38天的軍事行動已重創伊朗戰力。

評估也指出，伊朗仍保有約70%的機動飛彈發射器與戰前飛彈庫存，包括彈道飛彈與巡弋飛彈；雖然美軍已摧毀伊朗大部分傳統海軍力量，但伊朗革命衛隊仍擁有數百艘可用於布設水雷的小型快艇。

知情人士透露，美軍原先以較輕型彈藥封堵地下飛彈設施入口，而非徹底摧毀，但伊朗重新挖通與恢復設施的速度，比五角大廈預期更快。

紐約時報 伊朗 荷莫茲海峽

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