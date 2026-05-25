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川普力拚「中東大和解」點名6國與以色列正常化 這國開第一槍拒絕

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普25日於維吉尼亞州阿靈頓公墓出席國殤日紀念活動。(美聯社)
美國總統川普25日於維吉尼亞州阿靈頓公墓出席國殤日紀念活動。(美聯社)

路透報導，美國總統川普25日點名中東6國加入「亞伯拉罕協議」，把與以色列關係正常化拿來和美伊停戰協議掛鉤，巴基斯坦已拒絕，其他包括以色列等國家「已讀未回」。

有專家認為，此舉凸顯川普試圖將伊朗協議包裝成更廣泛的外交成功，向以色列、區域盟友與華府鷹派證明這不是對伊朗讓步；但這個構想恐怕低估加薩戰事後穆斯林國家對以色列的反感，難以靠一項脆弱的協議重塑中東秩序。

川普25日在真實社群發文要求沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦加入亞伯拉罕協議（Abraham Accords），還提到阿聯與巴林已簽署。川普甚至提出伊朗也加入，並說「哇，那樣就很特別了」。

然而，在加薩戰事陰影下，多數穆斯林國家民眾仍高度不信任以色列，外界預料這些國家不太可能正面響應。

路透引述一名巴基斯坦消息人士表示，川普試圖藉伊朗停火外交擴大亞伯拉罕協議，但兩者「並無關聯，也不能強行掛鉤」，巴基斯坦沒有義務配合這類要求。巴基斯坦在美伊談判中一直扮演調停要角。

亞伯拉罕協議是川普第一任期於2020年推動的中東外交協議，核心是讓以色列與阿拉伯國家關係正常化。目前締約國家有阿拉伯聯合大公國、巴林，摩洛哥、哈薩克與蘇丹等。協議簽署後，相關國家與以色列之間的往來、貿易與安全合作得以公開化，被視為川普第一任期重要外交成就。

華盛頓郵報指出，土耳其早在1949年就已承認以色列，埃及和約旦也分別於1979年和1994年與以色列簽署和平條約；其他包括沙國在內多數阿拉伯國家主張，須等巴勒斯坦建國後才承認以色列。

國際危機組織伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）指出，川普試圖把伊朗協議包裝成亞伯拉罕協議的續集，讓它看起來既對以色列與區域有利，也足以向華府鷹派交代；但這等於「用一個幻想交換另一個幻想」，從要求伊朗投降，轉而假裝一項脆弱協議能支撐新的中東秩序。

以色列 川普 巴基斯坦

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