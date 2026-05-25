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川普能將伊朗協議包裝成勝利嗎？CNN：兩難無解 華府炸鍋了

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普力推與伊朗達成停戰協議，但協議內容在華府引發激烈爭議。(美聯社)
美國總統川普力推與伊朗達成停戰協議，但協議內容在華府引發激烈爭議。(美聯社)

美國總統川普一再表示，美國與伊朗即將達成協議，結束這場他主導的戰爭。但這份協議不僅引發華府高度分裂，更可能是一場「不令人滿意的和平」。

外交圈盛傳，就重新開放荷莫茲海峽、放鬆美國對伊朗船隻與港口封鎖的妥協方案可能接近達成。然而，正如同華府的一切事務，伊朗戰事已淪為黨派政治、意識形態，以及政客爭取個人聲量的俘虜。

美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，川普很難在政治上獲勝。民調顯示，多數美國民眾反對這場戰爭，他若下令對伊朗發動新一輪打擊，將因為導致的暴力升級與更嚴重經濟痛苦，而面臨高度反彈。歷史也顯示，領導人若選擇退一步，反而可能避免更多人喪命。

但浮現的潛在協議細節顯示，即使是川普，也未必有能力把這份和平協議的條款包裝成一場勝利。

美方可能解凍部分伊朗資產，並逐步解除封鎖，以換取伊朗重新開放海峽。這實際上將確認伊朗在戰爭中奪取的談判籌碼，並拱手讓出美國的重要談判工具。

此外，伊朗做出的任何不尋求核武的承諾，在華府都將遭到強烈保留。協議雖提出至少60天談判期，以解決濃縮鈾與鈾庫存等剩餘爭議，鑑於問題複雜性，時間相當壓縮。歷史顯示，伊朗樂於將美國拖入持續數月或數年、毫無結果的外交談判。

伊朗外交部發言人巴加伊周一表示，美伊在許多議題上已達成「一定程度理解」，不過，協議並非迫在眉睫。他暗示，伊朗將尋求保留對海峽部分控制權，而這可能成為美國無法接受的條件。

至此，協議內容遠不及川普3月要求的「無條件投降」。然而，隨著汽油價格上漲、支持率明顯下滑，以及國會共和黨人對他在伊朗及其他問題上的支持減弱，川普面臨尋找某種解決方案的極大壓力。

部分共和黨人擔心川普可能接近向一項糟糕協議讓步。北卡州共和黨參議員提里斯質疑，美國先前宣稱已摧毀伊朗防禦，如今卻可能接受伊朗保留核材料，「這怎麼說得通呢？」

參議院軍事委員會主席威克警告，此刻尋求協議，恐被視為軟弱。川普盟友、共和黨參議員葛理漢則擔憂，允許伊朗控制荷莫茲海峽，將改變區域平衡。

川普也面臨民主黨人的壓力，他們批評他發動戰爭，指責他發動戰爭的方式，如今又針對可能的戰爭結局加以譴責。

民主黨參議員布克憤怒表示，川普說發動戰爭是為了解決伊朗的核計畫，而協議未能解決問題，「從一開始，川普把美國拖進這場戰爭，就像個被耍的傻子」。

馬里蘭州參議員范霍倫警告，擬議中的協議將「帶我們回到戰前狀態」或更糟，但暗示美國可能別無選擇。

CNN指出，川普面臨兩個關鍵問題：第一，他的協議是否比歐巴馬2015年的核協議更嚴密？第二，他撕毀該協議並發動戰爭，是否真的讓美國在面對伊朗時處於更有利的位置？

報導認為，他已陷入困境：重啟戰爭可能帶來嚴重的政治與經濟後果；但若以現有條件結束戰爭，也幾乎同樣充滿問題，而且不得人心。

伊朗 川普 華府

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